ASUSTOR annuncia il nuovo Drivestor 2 Lite

ASUSTOR ha annunciato la disponibilità del Drivestor 2 Lite, un NAS entry-level a due alloggiamenti, in grado di accogliere hard disk con capacità fino a 22 TB e di offrire il supporto agli snapshot, una caratteristica che fino a ieri era disponibile esclusivamente sulle soluzioni di fascia più alta.

Equipaggiato con una CPU ARM da 1.7 GHZ, che integra una performante iGPU, il nuovo Drivestor 2 Lite consente di effettuare lo streaming video in alta definizione senza sbavature e, più in generale, assicura eccellenti prestazioni in ambito multimediale.

Grazie all’ampio spazio di archiviazione che è in grado di offrire, fino a 44TB, questa nuova proposta firmata ASUSTOR rappresenta la scelta ideale anche per chi è alla ricerca di una valida alternativa ai servizi cloud, consentendo, ad esempio, di archiviare tutte le foto e i video delle proprie vacanze senza doversi preoccupare dello spazio che occupano.

La presenza di CPU di nuova generazione consente al Drivestor 2 Lite di garantire il pieno supporto anche al file system Btrfs che, consentendo la crezione di snapshot dei dati, permettendone un veloce ripristino in caso di necessità. Grazie agli snapshot, infatti, è possibile recuperare facilmente file eliminati per sbaglio o le versioni precedenti dei documenti su cui si sta lavorando.

I Drivestor 2 Lite, infine, come tutti i più recenti NAS ASUSTOR, possono contare sulle solidità e affidabilità del sistema operativo ADM 4.2, che adotta un approccio proattivo alla sicurezza dei dati e che, tra le molteplici feature, mette a disposizione anche una pratica guida rapida, in grado di aiutare gli utenti alle prime armi a familiarizzare con le funzionalità di base del NAS.

Il nuovo Drivestor 2 Lite è disponibile con un prezzo al pubblico di 189,00 Euro IVA compresa ed è coperto da una garanzia di ben 3 anni.

