LG: cashback sull’acquisto di Tv Oled e Soundbar

LG offre un’incredibile opportunità per tutti gli amanti dell’home cinema che desiderano riprodurre un perfetto ambiente cinema a casa propria.

Fino al 29 febbraio, infatti, grazie all’esclusiva promo “LG OLED + SOUNDBAR. EFFETTO CINEMA” coloro che acquisteranno contestualmente un TV e una soundbar tra quelle in promozione in un unico scontrino, nei punti vendita e siti e-commerce aderenti, potranno ricevere un rimborso per un valore fino a 500 euro.

Per usufruire dell’iniziativa è necessario registrare i dati di acquisto sul sito www.lgforyou.com entro i 15 giorni successivi all’acquisto.

Maggiori informazioni sulla promozione e sul regolamento sono disponibili qui.

La funzione WOW Orchestra, per esempio, sincronizza i canali audio di TV e soundbar per produrre un suono più potente e coinvolgente mentre la funzione WOWCAST permette di connettere le soundbar ai televisori LG in modalità wireless, per mantenere la stanza ordinata grazie all’assenza di cavi, senza sacrificare la qualità audio.

Le soundbar 2023 di LG integrano inoltre l’apprezzata funzionalità LG AI Sound Pro che analizza il segnale audio e applica automaticamente le impostazioni più adatte per assicurare un suono eccezionale per qualsiasi tipo di contenuto, che si tratti di film, eventi sportivi, giochi o musica.

Infine le soundbar 2023 LG rappresentano un’ottima soluzione anche per gli amanti dei giochi su console grazie al supporto VRR e ALLM e al passaggio di 4K/120Hz.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita