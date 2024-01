Lenovo presenta nuovi strumenti didattici per insegnanti e studenti

Lenovo ha annunciato al Bett UK le nuove soluzioni hardware, software e servizi per insegnanti e studenti. L’ampliarsi della gamma di prodotti per la scuola risponde alla necessità di potenziare le soluzioni per insegnanti e studenti, comprendere le sfide che devono affrontare e proporre risposte efficaci. Tra le nuove soluzioni il PC Lenovo Chromebook 100e Gen 4, e nuovi servizi e software per un apprendimento personalizzato, sicuro e stimolante.

Chromebook Lenovo 100e Gen 4 è veloce e sicuro, offre agli studenti di essere attivi in qualsiasi momento. Grazie al processore Intel N-Series porta con sé un’esperienza di mobile computing efficiente e intuitiva. La piattaforma ChromeOS fornisce agli studenti gli strumenti necessari anche fuori dalla classe. Con un peso inferiore al chilogrammo e mezzo e un’autonomia di 12 ore1, un design clamshell da 11,6” ed un touchscreen opzionale, questo dispositivo consente di studiare, collaborare e navigare in qualsiasi situazione.

Sottoposto ai testi di conformità Lenovo Education DuraSpec e MIL- SPEC 810H, Chromebook Lenovo 100e Gen 4 è progettato per resistere agli urti, alle cadute e ai liquidi, tutte condizioni tipiche della quotidianità di un giovane studente. La nuova tastiera è facilmente riparabile e resiste ai versamenti accidentali fino a 360 ml3, oltre ad essere ditata di copritasti integrale. Inoltre, il dispositivo è dotato di porte e cerniere rinforzate e di paracolpi in gomma, che lo rendono adatto all’apprendimento in ogni condizione o luogo.

Chromebook Lenovo 100e Gen 4 è stato progettato con attenzione alla sicurezza interna. La suite di sicurezza ThinkShield (disponibile separatamente), comprendente le soluzioni Absolute per tracciare, valutare e gestire i device e SentinelOne che offre una sicurezza degli endpoint supportata dall’AI che previene, rileva e risponde ai malware, nuovi o noti che siano, in tempo reale. La sicurezza ChromeOS offre una navigazione sicura e integra la funzionalità di sandboxing, per la navigazione sicura, e il chip di sicurezza Titan C progettato da Google, oltre che una serie di aggiornamenti automatici.

Sono disponibili, inoltre, una serie di soluzioni di supporto progettate specificatamente le l’hardware indirizzato all’education. Le nuove soluzioni, pensate e progettate esclusivamente per la scuola, mirano a ridurre al minimo i tempi di inattività durante l’apprendimento, liberare risorse IT e mettere in sicurezza i dispositivi.

Supporto Lenovo Education – Supporto standard di primo livello, che prevede pickup prioritario dei componenti, parti di ricambio e riparazioni, programmabili tramite call center disponibile ogni giorno ad ogni ora per interventi da remoto anche dopo l’orario scolastico.

Advanced Protection powered by Safeware – Protezione contro i danni accidentali senza limiti entro il numero di riparazioni coperte da Safeware abbinata alle più moderne custodie protettive di InfoCase®.

Stampa UV e incisioni laser – Personalizzazione e protezione del parco macchine direttamente in fabbrica con un’incisione laser distintiva o una stampa UV a colori di alta qualità.

Servizi e Software di qualità per la didattica

Lenovo supporta il percorso di transizione digitale della scuola mediante una pianificazione strategica, sviluppo professionale, risorse per l’insegnamento e per l’apprendimento e nuove soluzioni tecnologiche.

Con i bundle Lenovo Chrome Education i clienti possono ora accedere a più soluzioni software con l’hardware Lenovo. Chrome Education Upgrade, incluso nei pacchetti Lenovo Education, consente alle scuole di creare ambienti educativi stimolanti per gli studenti, gli insegnati e per il personale, grazie alle funzionalità di gestione, sicurezza e supporto. Il pacchetto LanSchool Classroom Management offre software per la gestione, monitoraggio, protezione e comunicazione dei dispositivi e per la condivisione dello schermo; la soluzione NetFilter, basata sul cloud, filtra e protegge da internet grazie all’AI, inviando anche avvisi tramite la vibrazione dei tasti.

Oltre a fornire hardware e software eccellenti per rispondere alle esigenze della scuola, Lenovo include nella sua offerta anche servizi professionali per gli istituti. I servizi di consulenza Lenovo EdTech supportano le scuole nell’innovazione strategica, aiutando a identificare le tecnologie appropriate e distribuendole in risposta alle mutevoli necessità didattiche, restando focalizzati sui risultati degli studenti.

Per affrontare le sfide che porta con sé l’adozione delle nuove tecnologie in aula, i servizi di sviluppo professionale di Lenovo si focalizzano sullo sviluppo delle competenze digitali degli educatori e sulle modalità di progettazione didattica. Per garantire i migliori servizi di consulenza, Lenovo collabora con diversi consulenti e partner, tra cui Tablet Academy. Tale collaborazione è cresciuta fino ad espandersi in 48 mercati in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA).

Per aiutare i docenti nella ricerca di contenuti per preparare gli studenti ai lavori del futuro, Lenovo sostiene l’iniziativa Intel Skills for Innovation Initiative (SFI) la cui missione è integrare la tecnologia nell’apprendimento in classe offrendo supporto nello sviluppo professionale degli insegnanti, aiutandoli a diventare leader di esperienze di apprendimento tramite la tecnologia e a facilitare l’acquisizione di competenze necessarie per la trasformazione digitale

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita