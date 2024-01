Sonos presenta i nuovi speaker in ceiling da 20 cm (8") dal suono potente

Sonos ha presentato gli speaker In-Ceiling da 20 cm (8″) di Sonos e Sonance, che ampliano l’apprezzata linea di speaker passivi Sonos Architectural.

Gli speaker In-Ceiling da 20 cm (8”), progettati e ottimizzati in collaborazione con Sonance, sono dotati di un woofer personalizzato, più ampio e di un motore ad alta escursione per una gamma media omogenea, bassi incredibilmente profondi fino a 32 Hz e un campo audio più ampio. Il tweeter da 30 mm e le nuove guide d’onda ottimizzate consentono di ottenere voci naturali e una migliore propagazione delle alte frequenze, con un angolo di copertura audio ampio e omogeneo che riempie la stanza.

Anche se gli speaker In-Ceiling da 20 cm (8”) sono di dimensioni maggiori rispetto a quelli da 15 cm (6”), l’estetica delle griglie magnetiche rimane invariata e i due i modelli si integrano quindi alla perfezione se utilizzati nello stesso ambiente. La griglia dei modelli da 20 cm (8”) e da 15 cm (6”) è disponibile in bianco in modo che possa mimetizzarsi in una gamma di soffitti il più ampia possibile. Grazie alla speciale lega di acciaio con cui è realizzata si può anche verniciare in base alle esigenze del cliente.

“Abbiamo sviluppato gli speaker In-Ceiling da 20 cm (8”) per rispondere alle esigenze degli installatori che avevano bisogno di diverse misure di speaker e di una maggiore flessibilità durante l’installazione”, afferma Audra Kinsley, VP e GM di Sonos Professional.

“I nuovi speaker garantiscono un profilo audio potente e prestazioni eccezionali. Inoltre l’esperienza per i clienti è ancora più coinvolgente quando gli speaker Sonos Architectural vengono abbinati a Sonos Amp. Grazie agli speaker In-Ceiling da 20 cm (8”), gli installatori professionisti e i clienti hanno una maggiore flessibilità e libertà di scelta per quanto riguarda il tipo di installazione e possono quindi progettare un’esperienza audio che si adatti perfettamente all’ambiente”.

Quando gli speaker della linea Sonos Architectural sono abbinati ad Amp offrono un audio multi-stanza nitido e preciso. In questa configurazione gli speaker In-Wall e In-Ceiling dispongono di ulteriori funzionalità, come la protezione da sovraccarico e l’ottimizzazione personalizzata, che garantiscono un suono più pieno e una risposta di frequenza bilanciata. Collegando gli speaker da 20 cm (8”) ad Amp è possibile inoltre sfruttare l’ottimizzazione Trueplay, che regola automaticamente l’equalizzazione in base alle dimensioni, alla struttura e agli arredi della stanza per garantire l’audio migliore.

Come gli altri speaker Sonos Architectural, anche gli speaker In-Ceiling da 20 cm (8”) offrono tutti i vantaggi dell’ecosistema Sonos quando sono collegati ad Amp, come l’app facile da usare e compatibile con tutti i servizi di streaming preferiti, il controllo tramite Apple AirPlay 2, gli aggiornamenti software periodici e la possibilità di aggiungere altri speaker e componenti Sonos per espandere il sistema.

Gli speaker In-Ceiling da 20 cm (8″) di Sonos e Sonance saranno disponibili in primavera €1,099.

