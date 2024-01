Mimaki lancia la nuova stampante DTF: la TxF300-75

Mimaki Europe, produttore di stampanti a getto di inchiostro industriali, plotter da taglio e stampanti 3D, ha presentato una nuova stampante direct-to-film (DTF), la TxF300-75. La nuova soluzione integra la stabilità e la funzionalità già ben accolte dal pubblico della prima stampante DTF di Mimaki, la TxF150-75, offrendo al contempo nuovi livelli di produttività con velocita di stampa tre volte superiori.

L’obiettivo di Mimaki nell’accedere al mercato DTF – era quello di offrire ai clienti una piattaforma stabile ed efficiente, sfruttando la tecnologia e i rinomati standard di qualità dell’azienda. La domanda per il primo sistema DTF – TxF150-75 - è stata persino superiore alle aspettative e, di conseguenza, Mimaki ha incrementato la capacità produttiva per garantire la disponibilità di questa soluzione.

L’affidabilità della serie di stampanti DTF di Mimaki è dovuta al sistema integrato di circolazione dell’inchiostro che previene l’intasamento dell’inchiostro bianco, e all’imballaggio degassificato dell’inchiostro che riduce il rischio di scarsa eiezione. La stampante TxF300-75 include anche le principali funzionalità di Mimaki, comprese NCU (Nozzle Check Unit) e NRS (Nozzle Recovery System) per una produzione di stampa stabile e ininterrotta. Inoltre, il processo DTF consente ai clienti di stampare su una più ampia gamma di tessuti come cotone, tessuti misti, poliestere e tessuti colorati scuri.



In linea con gli obiettivi di sostenibilità di Mimaki, la TxF300-75 utilizza gli inchiostri a pigmento PHT50 con certificazione ECO-PASSPORT, che contribuiscono alla riduzione dell’impatto ambientale, soddisfacendo i requisiti della certificazione OEKO-TEX.



