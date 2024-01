Sony presenta l’ultima linea di soluzioni Crystal LED all’ISE 2024

Sony ha presentato il meglio delle soluzioni Crystal LED all’ISE 2024 di Barcellona. L'evento segna la prima volta che la serie CH da 220 pollici viene presentata all'ISE. I visitatori dello stand potranno sperimentare la versatilità delle soluzioni di visualizzazione di Sony, dimostrando come ogni prodotto possa funzionare in ambienti aziendali, retail, automotive/sala di simulazione e di produzione virtuale.

La serie CH da 220 pollici e 1,2 mm presente nello stand di Sony crea un'esperienza davvero coinvolgente con colori, texture e profondità grazie alla tecnologia LED super fine ad alta efficienza: un display ideale per mostre, sale riunioni aziendali e sale di proiezione.

Allo stand è presente anche Crystal LED FLUX, disponibile in esclusiva per i mercati europei e che debutterà all'ISE, una meraviglia progettata da Sony e prodotta da Videofonika. Si tratta di un supporto Crystal LED mobile che trasforma istantaneamente qualsiasi spazio d'ufficio in uno spazio ricco di creatività e collaborazione. Il suo design offre una flessibilità senza precedenti, consentendo un facile spostamento e una facile regolazione dell'altezza, oltre a contenere tutte le apparecchiature e gli accessori necessari. Perfettamente adattabile a una vasta gamma di ambienti. Questo sarà esposto nell'area Corporate con il Crystal LED serie BH da 1,5 mm 138inch.

Sony ha annunciato due nuovi prodotti che saranno esposti anche all’ISE 2024. Compatibili con le serie BH e CH, i nuovi ZRA-T1 e ZRA-R1, Fiber Optic Extender, la soluzione di trasmissione del segnale a lunga distanza per Crystal LED, consentono una distanza di trasmissione di 300 metri.

Rik Willemse, Head of Professional Displays and Solutions Europe, ha dichiarato: "Sony si impegna a garantire che le soluzioni di altissima qualità siano accessibili agli utenti finali con esigenze e requisiti diversi, e queste nuove soluzioni sono un passo importante in questa missione. Siamo costantemente alla ricerca di prodotti che rispondano direttamente alle esigenze dei nostri clienti".

Lo stand Virtual Production presso lo stand Sony ISE 2024 offrirà anche una dimostrazione coinvolgente di come questa tecnologia possa essere utilizzata per applicazioni di settore, tra cui il lancio di un prodotto di grande impatto con la moto di Honda come esempio dimostrativo, mostrato sul nuovo Crystal LED VERONA di Sony, con le sue caratteristiche leader di mercato come il Deep Black e la tecnologia di superficie antiriflesso. I casi di utilizzo di questa tecnologia in ambienti aziendali e retail sono in crescita e Sony è in prima linea.

Sony esporrà queste soluzioni e la serie BH nel padiglione 3, stand 3E300, presso FIRA Barcelona, Gran Via, dal 30 gennaio al 2 febbraio 2024.

