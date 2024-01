Samsung: la serie Galaxy S24 è ora disponibile in tutto il mondo

Samsung Electronics ha annunciato la disponibilità a livello mondiale della nuova serie Galaxy S24, che sta incuriosendo molto gli appassionati di tecnologia per le sue funzionalità basate su Galaxy AI.

Dalla comunicazione senza barriere grazie a funzioni come Traduzione Live e Assistente Chat a un nuovo standard di ricerca fornito da Cerchia e cerca con Google, l'AI migliorerà quasi tutte le esperienze che gli utenti di Galaxy S24 potranno vivere. Il nuovo ProVisual Engine, una suite di strumenti per la fotocamera alimentati dall'intelligenza artificiale, massimizza la libertà creativa, dall'acquisizione di immagini con nuove funzionalità di zoom all'editing con l'aiuto dell'intelligenza artificiale generativa.

Samsung si spinge ancora oltre per democratizzare queste ultime innovazioni in modo che un maggior numero di utenti possa godere di queste esperienze arricchite. Saranno disponibili più opzioni linguistiche per le funzioni AI, oltre alle attuali 13 lingue. La maggior parte delle esperienze Galaxy AI sarà estesa anche ai modelli precedenti tramite aggiornamenti software, tra cui le serie Galaxy S23, S23 FE, Z Fold5, Z Flip5 e Tab S9. Infine, nell'ambito dell'impegno di Samsung per un ciclo di vita dei prodotti più lungo e affidabile, la serie Galaxy S24 offre ora sette generazioni di aggiornamenti del sistema operativo e sette anni di aggiornamenti di sicurezza.

A partire dal 31 gennaio, il Galaxy S24 Ultra, il Galaxy S24+ e il Galaxy S24 saranno disponibili presso gli operatori e i rivenditori e su Samsung.com. Il Galaxy S24 Ultra è disponibile nei colori Titanium Gray, Titanium Black, Titanium Violet e Titanium Yellow. Il Galaxy S24+ e il Galaxy S24 sono disponibili nei colori Onyx Black, Marble Gray, Cobalt Violet e Amber Yellow. Altre esclusive opzioni di colore saranno disponibili su Samsung.com, tra cui il Galaxy S24 Ultra in Titanium Blue, Titanium Orange e Titanium Green e i Galaxy S24+ e Galaxy S24 in Sapphire Blue, Sandstone Orange e Jade Green.

