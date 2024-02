La festa dura più a lungo con il nuovo speaker SRS-XV500 di Sony

Sony ha annunciato il lancio del nuovo SRS-XV500, uno speaker pensato per chi ha voglia di più volume, ovunque sia la festa.

Con XV500 la musica è la vera protagonista: le due unità X-Balanced Speaker emettono bassi profondi e riducono al minimo le distorsioni, mentre i due tweeter assicurano voci nitide e un campo sonoro più ampio.

SRS-XV500 è lo speaker che non delude mai grazie alla batteria a lunghissima durata. A carica completa garantisce fino a 25 ore di musica. E quando è scarico, basta collegarlo all’alimentazione per soli 10 minuti per avere fino a 2,5 ore1 di autonomia. La funzione Battery Care impedisce alla batteria di sovraccaricarsi, rendendola più affidabile nel tempo.

Con grado di resistenza all’acqua IPX42, lo speaker può essere utilizzato all’esterno in tutta tranquillità, anche in caso di pioggia leggera. E grazie alla maniglia integrata, che lo rende facile da trasportare, ​

​SRS-XV500 è progettato per essere utilizzato ovunque. ​ Inoltre, può essere posizionato sia in verticale sia in orizzontale, a seconda delle necessità.

Il divertimento non ha limiti: grazie alla funzione karaoke, si possono cantare le proprie canzoni preferite dove e quando si vuole. Basta collegare un microfono e premere play. I comandi Echo e Key Control sul pannello posteriore dell’unità consentono di regolare il suono in base alle preferenze. Un secondo ingresso permette di aggiungere un microfono per duettare con un amico o di collegare una chitarra per rendere la serata ancora più coinvolgente. Entrambi gli ingressi sono dotati di mixer individuale.

SRS-XV500 è l’anima della festa, sia di giorno che di sera, e non solo perché offre un audio di alta qualità, ma anche perché crea l’atmosfera giusta grazie alle luci integrate, regolabili tramite l’app Fiestable.

Il nuovo speaker è compatibile con le app Sony | Music Center e Fiestable. Sony | Music Center consente di scegliere le playlist e modificare pattern luminosi e modalità audio direttamente mentre si balla. Fiestable mette a disposizione le funzionalità più divertenti per creare un’atmosfera a prova di noia, con playlist, funzioni karaoke (Voice Changer o Echo, ad esempio) e controlli DJ studiati per aggiungere effetti sonori.

I prodotti di Sony sono progettati per offrire un’eccellente qualità audio nel rispetto dell’ambiente. La struttura dello speaker SRS-XV500 è realizzata in parte con una plastica riciclata3 espressamente sviluppata da Sony, a conferma dell’impegno dell’azienda a ridurre l’impatto ecologico dei propri prodotti.

Sony ha lanciato la piattaforma “For The Music”, dedicata ai suoi prodotti e servizi audio in ambito consumer e professionale. Con “For the Music”, l’azienda intende affermarsi come primo brand in grado di connettere gli artisti con i loro fan per dare vita a un’esperienza musicale autentica, che trascenda le emozioni, supportando innanzitutto la visione di chi crea musica.

