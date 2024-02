Toshiba Canvio Flex, il regalo perfetto per custodire la propria storia d'amore

Anche quest’anno San Valentino è alle porte e per festeggiare quest’occasione speciale, Toshiba Electronics Europe GmbH propone l’hard disk cross-device Canvio Flex, il regalo perfetto per chi vuole conservare i ricordi più belli con la persona amata, dalla prima risata insieme alle avventure più emozionanti, avendo a disposizione tutto lo spazio necessario.

Con un design sottile e leggero nell'elegante colorazione silver, Canvio Flex di Toshiba è progettato per funzionare in modo intercambiabile con le principali piattaforme e sistemi operativi, offrendo la massima flessibilità di archiviazione. Grazie alla perfetta combinazione di compatibilità e portabilità, è la soluzione ideale per gli innamorati digitali di oggi che si destreggiano tra più dispositivi.

Grazie all’elevata velocità di trasferimento e a uno spazio di storage fino a 4TB, consente di archiviare e accedere in modo rapido a tutti i ricordi unici che avete creato insieme, permettendovi di conservare in modo sicuro la vostra storia d’amore. Preformattato per Mac, PC Windows, iPad Pro e altri dispositivi tablet compatibili con porta USB-C, offre una condivisione dei file semplice e immediata fin dal primo utilizzo. Prezzo suggerito al pubblico: a partire da 75,99 € (1TB).

