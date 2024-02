La serie G4 di AGON by AOC presenta un nuovo modello QHD - AOC GAMING Q27G4X

AGON by AOC, amplia la sua linea AOC GAMING aggiungendo un modello QHD alla serie G4, successore della pluripremiata serie G2. Il monitor AOC GAMING Q27G4X da 27″ (68 cm) è dotato di un pannello Fast IPS, elevata nitidezza grazie alla risoluzione QHD (2560x1440), una formidabile frequenza di aggiornamento di 180 Hz, un tempo di risposta GtG fino a 1 ms e Adaptive-Sync per un'esperienza di gioco di livello competitivo. Il design ispirato ai velivoli stealth rende la linea G4, recentemente introdotta, più elegante che mai.

I monitor possono durare più a lungo di molti altri componenti del PC, quindi la scelta di un monitor da gaming attraente e a prova di futuro, in grado di svolgere qualsiasi attività di lavoro, studio o gioco, non dovrebbe essere un problema. L'AOC GAMING Q27G4X è un candidato perfetto, grazie al suo pannello Fast IPS da 27″ che combina un'elevata precisione dei colori e un'ampia copertura del gamut con un'alta frequenza di aggiornamento di 180 Hz e tempi di risposta ridotti fino a 1 ms GtG. Grazie al pannello a 10 bit, il monitor raggiunge un ampio gamut riproducendo 1,07 miliardi di colori. Grazie alla certificazione VESA DisplayHDR 400, il monitor Q27G4X è in grado di ricevere il segnale HDR10 e di riprodurre contenuti HDR, migliorando la qualità delle immagini e dei video con una maggiore luminosità e colori intensi. La densità di pixel di 109 ppi garantisce una maggiore nitidezza dei testi,dei bordi e dei dettagli nei giochi. Le attuali GPU mainstream sono già in grado di raggiungere elevate frequenze di aggiornamento con risoluzione QHD per la maggior parte dei giochi attivi, consentendo agli utenti di godere di una gaming-experience più fluida fin dal primo giorno. I vantaggi di colori ricchi e fedeli si evidenziano quando si guardano film o si gioca, ma anche quando si producono contenuti come l'editing di immagini/video o il livestreaming.

Proprio come i modelli Full HD 24G4X e 27G4X annunciati di recente, anche il modello QHD Q27G4X si presenta con un design rinnovato che ricorda un aereo stealth, con linee distinte e forme triangolari che spezzano la superficie piatta altrimenti monotona. La base del supporto è ancora più compatta rispetto al suo predecessore, richiedendo meno spazio sulla scrivania e consentendo ai giocatori un ampio spazio per muovere il mouse con movimenti veloci e persino irregolari quando si compete ai massimi livelli di esports. Senza accenti colorati, il monitor si adatta perfettamente a diverse configurazioni di gioco.

Le modifiche al design non riguardano solo l'esterno, ma anche l'interno. Ascoltando il feedback dei suoi clienti, AGON by AOC ha montato un On-Screen Display migliore e più intuitivo per consentire agli utenti di personalizzare la loro esperienza visiva con facilità. Naturalmente, il leggero software AOC G-Menu è un'altra alternativa per controllare le impostazioni del monitor e delle altre periferiche di gioco AGON by AOC. Altre caratteristiche legate al gioco migliorano la gaming-experience. Ad esempio, il nuovo smart crosshair può cambiare il colore della sovrapposizione del punto di mira sullo sfondo, migliorando la precisione della mira e dando ai giocatori un vantaggio nei giochi competitivi.

Il monitor AOC GAMING Q27G4X rappresenta un significativo passo avanti nel campo del gaming sostenibile e confortevole. Questo modello è dotato di un imballaggio ecologico con imbottitura in carta, che ne riduce significativamente l'impatto ambientale.

Il supporto ergonomico offre regolazioni complete (altezza, rotazione e inclinazione) che garantiscono un comfort ottimale per il gioco, il lavoro o lo studio. La tecnologia Flicker-Free e la modalità LowBlue garantiscono il comfort degli occhi per sessioni prolungate. Il monitor supporta il montaggio VESA ed è ideale per le configurazioni multi-monitor grazie al design senza bordi su tre lati. Per una gaming-experience completa, sono inclusi altoparlanti integrati e un'uscita per le cuffie.

AOC GAMING Q27G4X ha una garanzia di 3 anni e sarà disponibile a partire da febbraio 2024, a un prezzo di 269,00 euro.



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita