LG presenta la nuova linea LG MyView Smart Monitor

LG ha annunciato la disponibilità in Italia della nuova linea LG MyView Smart Monitor (32SQ780S, 32SQ700S, 27SR50F, 32SR50F), pensata per guardare i propri contenuti preferiti, ascoltare musica o lavorare da remoto senza aver bisogno di collegarsi a un PC.

I monitor smart di LG infatti offrono le prestazioni tipiche di un monitor tradizionale, e al contempo possono essere fruiti come un vero e proprio smart TV grazie al sistema operativo webOS, lo stesso presente sui TV LG, che offre accesso a tutti i servizi di streaming disponibili sulla piattaforma. La schermata Home può fornire consigli personalizzati su film, musica e serie TV garantendo un facile accesso alle app di streaming. Grazie alla funzione LG Mood Music, inoltre, il monitor diventa una sorta di DJ personale creando playlist basate sulle preferenze musicali dell’utente.

Con Wi-Fi e Bluetooth integrati, i monitor della linea MyView consentono di fare mirroring wireless e condividere facilmente contenuti dai propri device al monitor attraverso AirPlay 2 e Screen Share. Grazie al supporto di LG ThinQ Home Hub, i nuovi monitor possono inoltre connettersi con altri elettrodomestici presenti in casa, come frigoriferi e lavatrici, consentendo di monitorarli e gestirli da remoto.







Perfetti per chi lavora da casa, i monitor smart supportano diversi programmi per la produttività tra cui Microsoft 365 e Google Calendar senza la necessità di collegarsi direttamente a un PC. Produttività e immersività sono inoltre assicurate dal design con cornici sottili su tre lati e dagli speaker stereo integrati con funzionalità MaxxAudio. In particolare, il modello 32SQ780S offre il massimo del comfort grazie allo stand Ergo, che consente di creare una postazione di lavoro su misura dell’utente regolando altezza, inclinazione, rotazione, orientamento e profondità del monitor.

Per completare l’esperienza d’uso smart, i monitor della linea MyView sono compatibili con il pratico telecomando puntatore, che permette di godere della stessa esperienza pratica e comoda dei televisori LG.

I monitor LG smart vantano display IPS e VA ad alte prestazioni e supporto HDR. Le immagini precise e i colori vivaci dei nuovi monitor contribuiscono a dar vita ai contenuti e a migliorare l’esperienza utente durante il lavoro, le video call o quando si utilizza il browser.

In particolare i modelli 27SR50F e 32SR50F sono dotati di un display IPS in formato 27 e 31.5" e risoluzione Full HD (1920x1080), mentre i monitor 32SQ700S e 32SQ780S sono caratterizzati da display VA 31.5" con risoluzione UHD 4K (3840x2160). Questi ultimi due modelli sono dotati inoltre della porta USB-C con power delivery 65W.

I modelli 32SQ780S, 27SR50F, 32SQ700S e 32SR50F sono disponibili da oggi su LG Online Shop al prezzo consigliato al pubblico rispettivamente di 399 euro, 189 euro, 329 euro e 219 euro.

