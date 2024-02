ShopFully acquista Ofertia e si rafforza in Spagna e America Latina

ShopFully, la tech company italiana leader europea nel Drive to Store che connette milioni di consumatori ai negozi fisici intorno a loro, consolida la propria presenza in Spagna, Messico e Colombia con l'acquisizione del sito web e dell'app di Ofertia, marketplace spagnolo che connette più di 4 milioni di consumatori.

Grazie a questo investimento strategico, ShopFully espande ulteriormente la propria audience in questi mercati e, con l’operazione di acquisizione nel 2022 di un altro player spagnolo, Tiendeo, conferma il proprio impegno a crescere in questa regione. ShopFully, inoltre, è già presente in 25 paesi in Europa, Australia e America Latina e supporta più di 500 brand e retailer a raggiungere più di 200 milioni di utenti online.

Con l'integrazione di Ofertia, ShopFully dispone di un'ulteriore risorsa per supportare i propri partner in un momento cruciale della transizione digitale del settore retail in Spagna, Messico e Colombia.

Ofertia è il marketplace spagnolo nato nel 2011 che aggrega nella propria piattaforma le offerte e le promozioni di un'ampia gamma di brand e retailer in diversi settori, tra cui supermercati, elettronica di consumo e bricolage.

Stefano Portu, CEO & Founder di ShopFully, ha commentato: “Siamo entusiasti di annunciare l’integrazione di Ofertia tra i nostri marketplace proprietari. Grazie all’acquisizione del sito web e dell’app, potremo fornire ai nostri clienti un altro strumento strategico per connettersi con i consumatori lungo l'intero percorso di acquisto, dalla ricerca delle informazioni online fino all’esperienza di acquisto in negozio".

