Adobe porta l'AI nei PDF con il nuovo AI Assistant in Reader e Acrobat

Adobe rende disponibile l'intelligenza artificiale conversazionale nei PDF lanciando il nuovo AI Assistant in Reader e Acrobat.

Gli utenti Reader e Acrobat avranno così accesso all'intera gamma di funzionalità dell'AI Assistant che consentiranno loro di ottimizzare i tempi per produrre riassunti e inserire per esempio citazioni, semplificare le attività di ricerca, navigazione e formattazione dei testi.

La tecnologia AI Assistant sfrutta gli stessi modelli di intelligenza artificiale e apprendimento automatico alla base di Acrobat Liquid Mode che supporta esperienze di lettura responsive per i PDF su dispositivi mobili. Questi modelli proprietari forniscono una comprensione approfondita della struttura e del contenuto dei PDF, migliorando la qualità e la affidabilità nei risultati di AI Assistant.

Questo nuovo strumento aiuta diversi professionisti, consentendo, per esempio ai project manager di scansionare e distribuire rapidamente i punti salienti delle riunioni, ai team di vendita di personalizzare le presentazioni e di rispondere prontamente alle richieste dei clienti, agli studenti di navigare in modo efficiente nelle ricerche, ai team dei social media e del marketing di identificare le tendenze per gli aggiornamenti quotidiani e di migliorare la produttività, accelerando attività come la composizione delle e-mail e la revisione dei contratti.

Attualmente in versione beta, AI Assistant sarà disponibile tramite un nuovo piano di abbonamento aggiuntivo. Le funzionalità beta sono disponibili gratuitamente per gli abbonati di Acrobat Standard e Pro Individual e Teams, sia su desktop che sul web in inglese, con il supporto di altre lingue in arrivo. Una versione beta privata è disponibile anche per i clienti business.

