ASUS annuncia lo chassis ProArt PA602 e il dissipatore ProArt LC 420

ASUS ha annunciato due nuovi prodotti della linea ProArt, il dissipatore ProArt LC 420 e lo chassis ProArt PA602. Si completa così l’ecosistema ProArt, già ricco e articolato, che offre già laptop, desktop, monitor, componenti e accessori di qualità e che fornisce una volta in più a creator e professionisti dell’imaging tutti gli strumenti più evoluti, al servizio della loro creatività e ispirazione.

PROART LC 420: silenzioso, efficiente, raffinato

Si tratta del primo dissipatore all-in-one (AIO) della linea ProArt. Integrando sapientemente tecnologia premium in un design sobrio e raffinato, il ProArt LC 420 è stato sviluppato per i creator alla ricerca di prestazioni elevate, bassa rumorosità e uno stile elegante. È alimentato da una performante pompa a motore trifase e da ventole Noctua IndustrialPPC, mentre un misuratore illuminato sulla cover della pompa fornisce statistiche in tempo reale sul sistema, con il caratteristico stile minimalista della serie ProArt, fornendo le informazioni più significative a colpo d'occhio.

Essendo uno dei pochi dissipatori AIO da 420 mm presenti sul mercato, il nuovo ProArt LC 420 è in grado di offrire un raffreddamento tra i più efficaci disponibili. Inoltre, grazie alle tre rinomate ventole Noctua NF-A14 industrialPPC-2000 PWM da 140 mm, il flusso d'aria può essere erogato in modo del tutto silenzioso.

La sinergia di prestazioni elevate e bassa rumorosità si estende a molti altri elementi del ProArt LC 420. Una pompa a motore trifase di qualità superiore assicura un trasferimento fluido e costante del calore al radiatore. Inoltre, il radiatore stesso è più spesso del solito, creando la possibilità di immagazzinare una maggiore quantità di liquido refrigerante, in modo che le ventole e il motore non vengano sovraccaricati.

Un dissipatore AIO da 420 mm chiaramente è progettato per essere alloggiato in uno chassis di grandi dimensioni; quindi, il ProArt LC 420 presenta anche 450 mm di tubi rinforzati e rivestiti, che assicurano durata e versatilità per un’ampia varietà di configurazioni.

Stile ProArt

Invece di presentare un'illuminazione RGB che potrebbe distrarre il creator dal suo lavoro, il ProArt LC 420 include solo un misuratore illuminato dal design minimalista posto sulla cover della pompa, diviso in segmenti che possono rappresentare diversi livelli di velocità della ventola, della temperatura o dei carichi complessivi del sistema. Con questo misuratore luminoso ma discreto, l'utente può controllare le prestazioni di raffreddamento del sistema facilmente, con una rapida occhiata. Tutte le impostazioni selezionabili sono disponibili all'interno del software Armoury Crate.





PROART PA602: un flusso superlativo

Il nuovo chassis ProArt PA602 rappresenta il primo chassis della serie ProArt e intende distinguersi offrendo capacità di raffreddamento davvero eccezionali “out of the box”. Grazie a un pannello frontale progettato per massimizzare l’ingresso dell'aria, un’ampia ventola posteriore da 140 mm preinstallata, due enormi ventole anteriori da 200 mm e il supporto per un radiatore da 420 mm, lo chassis offre prestazioni termiche di altissimo livello. Il ProArt PA602 è inoltre progettato per semplificare l'esperienza di assemblaggio del PC da parte dell’utente finale con una serie completa di funzioni innovative ed è predisposto per agevolare anche l’utilizzo quotidiano grazie al rilevamento automatico della polvere, al pulsante di controllo della velocità di funzionamento ventole e al selettore di blocco dell’alimentazione posti sul pannello frontale, oltre a una ricca selezione di porte USB facilmente accessibili. Il tutto in uno stile raffinato e minimalista, che rende davvero facile integrarlo nello studio o nello spazio di lavoro di qualsiasi progettista, fotografo o videomaker.

ProArt PA602 offre agli utenti il miglior sistema raffreddamento in assoluto e un funzionamento del tutto discreto. La garanzia di performance così evolute in termini di raffreddamento parte già dal pannello frontale, dove si trova una griglia aperta, dotata di ampie fessure di ventilazione da 15,5 mm e una porosità del 45%, dietro la quale alloggiano due ventole ProArt da 200 mm preinstallate, per garantire un flusso in ingresso dell’aria nello chassis del tutto privo ostacoli. Poiché queste ventole vantano un’ampiezza molto più generosa delle consuete ventole da 120 mm o 140 mm solitamente usate nei tradizionali chassis, sono anche in grado di spostare un volume d'aria maggiore in modo molto più silenzioso, offrendo agli utenti un incredibile equilibrio di prestazioni termiche ed acustiche. Queste ventole presentano robuste pale, di dimensioni altrettanto generose e con uno spessore di ben 38 mm, e offrono un'ampia gamma di velocità di rotazione, dai 300 ai 1000 giri al minuto, selezionabile istantaneamente con un pulsante di controllo posto sul pannello frontale, per adattarne la velocità di funzionamento ai carichi di lavoro o alle necessità del momento, pur garantendo in ogni caso massima efficienza e minimo rumore. Il flusso d'aria prodotto può così raggiungere i 190,2 CFM, quasi il doppio di quello offerto dalle ventole tradizionali da 120 mm. Una ventola posteriore da 140 mm è invece preinstallata sul retro dello chassis e aiuta ad allontanare il calore dal sistema. Questa può anche essere spenta del tutto, per un funzionamento completamente silenzioso quando le temperature e i carichi di lavoro lo consentono.

All'interno dello chassis, due deflettori d'aria aiutano a inviare l'aria di raffreddamento dove è più necessaria. Un lungo pannello posto sul bordo anteriore del vassoio della scheda madre spinge delicatamente il flusso d'aria oltre il profilo superiore della scheda madre per ridurre la turbolenza del flusso medesimo e garantire un raffreddamento ottimale della CPU e dei circuiti di alimentazione. Anche lo scudo dell'alimentatore presenta un bordo anteriore angolato per dirigere il flusso d'aria verso la scheda grafica.

Disponibilità e prezzi

Il nuovo chassis ProArt PA602 e il dissipatore ProArt LC 420 lo sono già disponibili presso gli ASUS Gold Store, i rivenditori aderenti al Programma Powered by ASUS e i principali Partner commerciali ASUS al prezzo consigliato al pubblico rispettivamente di e 269,00 € e 324,90 € IVA inclusa.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita