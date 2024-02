ZTE lancia al MWC 2024 il primo tablet 3D al mondo senza occhiali 5G+AI nubia Pad 3D II

ZTE ha presentato una serie di nuovi prodotti al Mobile World Congress 2024, tra cui il primo tablet 3D al mondo senza occhiali 5G+AI, il nubia Pad 3D II.

Grazie a un motore di elaborazione AI, il nubia Pad 3D II di seconda generazione si distingue per la tecnologia di visualizzazione 3D, ampiamente migliorata, che consente agli utenti di godere di un'esperienza 3D unica e senza occhiali, sempre e ovunque. Dotato di lenti a cristalli liquidi uniche e di algoritmi di elaborazione delle immagini integrati, rende le immagini 3D con un maggiore realismo e una vivacità naturale. Rispetto alla prima generazione, il tablet ha ottenuto un aumento dell'80% della risoluzione e del 100% della luminosità 3D, con un'ottimizzazione completa del crosstalk, del colore e dell'efficienza energetica 3D, migliorando così l'esperienza visiva 3D degli utenti.

Il nubia Pad 3D II ha anche fatto notevoli passi avanti negli algoritmi AI. Dotato di un motore di tracciamento oculare AI che utilizza sensori visivi ad alta velocità e algoritmi di rilevamento oculare, il tablet migliora notevolmente la velocità di risposta e consente un posizionamento accurato degli occhi degli utenti in tempo reale, fornendo direttamente l'immagine 3D per un'esperienza di visualizzazione tridimensionale più naturale e realistica. Con un angolo di visione ultra ampio di 86 gradi, gli utenti possono godere di un'esperienza 3D impeccabile da quasi tutte le direzioni.

Un'altra innovazione del nubia Pad 3D II è l'adozione della tecnologia Neovision 3D Anytime, che supporta una potente conversione in tempo reale dei contenuti 2D in 3D, offrendo agli utenti un'esperienza visiva senza precedenti basata su algoritmi avanzati di apprendimento profondo della rete neurale AI. Con un semplice clic, varie forme di contenuti 2D, tra cui immagini, giochi, video o contenuti multimediali in streaming, possono essere trasformati istantaneamente in immagini 3D senza occhiali, mostrando effetti 3D sorprendenti sul tablet.

L'adattabilità dei contenuti a tutti gli scenari di nubia Pad 3D II garantisce una perfetta visualizzazione 3D sia in orizzontale che in verticale, consentendo agli utenti di immergersi in un universo digitale tridimensionale senza limiti. Questa tecnologia innovativa non solo amplia la gamma di contenuti 3D disponibili, ma permette anche a ogni utente di godere facilmente di un'esperienza visiva tridimensionale personalizzata.

Oltre alle eccezionali prestazioni del display, il nubia Pad 3D II offre un ampio supporto per la creazione di contenuti 3D. Rispetto alla generazione precedente, nubia Pad 3D II ha aggiornato il sistema biomimetico a doppia telecamera dell'occhio umano con il "Super Biomimetic Eye", introducendo una nuova generazione di motore AI. Questa tecnologia innovativa amplia la scala delle riprese tridimensionali, aumentando di 2,5 volte il campo di ripresa 3D ottimale. Sia che si tratti di scattare foto e video o di produrre materiale promozionale in 3D, il nubia Pad 3D II offre agli utenti uno spazio creativo più ampio, consentendo una produzione di contenuti 3D facile e di alta qualità.

Inoltre, il nuovo nubia Pad 3D II supporta la collaborazione multi-schermo AI 3D. Con uno smartphone ZTE, gli utenti possono trasmettere le interfacce delle applicazioni al tablet in modalità wireless, consentendo loro di visualizzare, toccare e controllare i contenuti delle app in 3D. Inoltre, consente a qualsiasi dispositivo che supporta Miracast di proiettare il display sul tablet per una visione 3D senza fili. Il nubia Pad 3D II è dotato inoltre di una funzione di anteprima rapida a schermo incrociato, che consente agli utenti di trascinare e rilasciare i file di modelli 3D creati su un computer portatile direttamente sul Pad per le anteprime 3D, offrendo un'esperienza collaborativa 3D più coinvolgente.

Per quanto riguarda le prestazioni, nubia Pad 3D II è dotato di una combinazione di punta di Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 + UFS4.0 + LPDDR5X, che offre fino a 512 GB di spazio di archiviazione, garantendo un'immensa potenza di calcolo e performance eccellenti. L'ampia batteria da 10000mAh e la combinazione di ricarica rapida da 66W garantiscono inoltre un'autonomia prolungata, riducendo efficacemente la preoccupazione degli utenti per la durata della batteria. Nubia Pad 3D II è dotato di un ampio schermo da 12,1 pollici da 2,5K, che supporta una risoluzione di 2560*1600 e una frequenza di aggiornamento di 144Hz. Completato da altoparlanti quadrupli simmetrici che riproducono effetti sonori 3D immersivi DTS:X®, insieme alla riduzione del rumore con doppio microfono e altoparlanti a piena frequenza da 1W, il tablet offre un'esperienza audiovisiva potente e sorprendente.

Basandosi sulla tecnologia leader di ZTE nel campo del 5G, il nubia Pad 3D II supporta le bande 5G mainstream, in grado di coprire la maggior parte dei Paesi a livello globale, offrendo agli utenti un'esperienza di connessione più fluida e senza preoccupazioni.

