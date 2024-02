Al MWC 2024 Lenovo presenta prodotti e soluzioni progettati per abilitare l’AI for All

Al MWC 2024, Lenovo ha annunciato il suo più recente portafoglio di dispositivi AI, software e soluzioni infrastrutturali, oltre a presentare due dispositivi proof-of-concept (POC) che sfidano i tradizionali fattori di forma di PC e smartphone. L’azienda ha inoltre presentato scenari di applicazione dell’intelligenza artificiale ibrida per alimentare soluzioni multi-dispositivo, software e servizi per una maggiore personalizzazione, collaborazione ed efficienza.

"La suite Lenovo di dispositivi, infrastrutture, soluzioni e servizi abilitati dall'intelligenza artificiale, predisposti per l'intelligenza artificiale e ottimizzati per l'intelligenza artificiale che abbiamo mostrato al MWC offre uno sguardo più ampio alla nostra visione di 'AI for All'", ha affermato Yuanqing Yang, Presidente e CEO di Lenovo. “La tecnologia AI di Lenovo avvantaggia le organizzazioni di tutte le dimensioni, guidando la trasformazione intelligente in tutti i settori e rafforzando al tempo stesso il nostro impegno per la sostenibilità”.

Con il rivoluzionario POC, Lenovo ThinkBook Transparent Display Laptop Concept, Lenovo rivoluziona l'esperienza di interazione e creazione con il PC, grazie a uno straordinario display trasparente Micro-LED da 17,3 pollici. Attraverso uno schermo senza bordi, un'area della tastiera trasparente e un design del footpad apparentemente fluttuante, questo POC rappresenta il futuro dell’high-tech, migliorando l'esperienza complessiva dell'utente.

La genialità di questo laptop risiede nella sua intelligente integrazione tra virtuale e reale. Attraverso la potenza dei contenuti generati dall’intelligenza artificiale (AIGC), lo schermo trasparente apre nuove strade di collaborazione lavorativa ed efficienza consentendo l’interazione con oggetti fisici e sovrapponendo informazioni digitali per creare contenuti unici generati dagli utenti. La trasparenza consente al dispositivo di integrarsi facilmente e naturalmente nel suo ambiente. Gli utenti possono passare facilmente dalla tastiera al display con una penna dedicata, sbloccando nuovi livelli di efficienza creativa. L’intelligenza artificiale in combinazione con display trasparenti aprirà nuovi modi di interagire con dati e applicazioni, offrendo opportunità per sviluppare nuove funzionalità e fattori di forma. Questo POC fornisce una prospettiva futuristica sui PC AI, fondendo ambienti digitali e fisici in grado di migliorare le esperienze degli utenti in modi mai immaginati.

Proseguendo quanto fatto al Tech World 2023, Lenovo e Motorola hanno anche mostrato un concept di display adattivo per smartphone che può essere piegato e modellato in forme diverse a seconda delle esigenze degli utenti ed è stato costruito sul display e sulle innovazioni meccaniche dei dispositivi pieghevoli e sui concept di PC rollable di Lenovo. Lenovo e Motorola continuano a mostrare esempi di applicazione di intelligenza artificiale generativa che miglioreranno la personalizzazione dei dispositivi per fornire agli utenti un’esperienza davvero unica nel suo genere.

L'ultima generazione di laptop aziendali Lenovo: ThinkPad T14 i Gen 5, ThinkPad T14s Gen 5, ThinkPad T16 Gen 3, ThinkPad X12 Detachable Gen 2 e ThinkBook 14 2-in-1 Gen 4. Alimentati dai più recenti processori Intel Core Ultra con Intel vPro, presenti su modelli selezionati, e Windows 11, offrono un ecosistema ottimale di soluzioni hardware e software IA per accedere a livelli avanzati di sicurezza, efficienza energetica ed esperienze coinvolgenti. Con una selezione sempre crescente di applicazioni software che beneficiano del supporto dedicato dell'accelerazione dell'intelligenza artificiale, gli utenti possono acquisire competenze nuove e migliorate in diverse aree in termini di usabilità e produttività.

La rivoluzione dei PC AI è qui e Lenovo è impegnata a trasformare i suoi PC e dispositivi intelligenti per fornire soluzioni AI personalizzate. Questi nuovi laptop Lenovo sono tra i primi a guidarlo. Offrono agli utenti le esperienze PC personalizzate più complete di sempre, contribuendo a semplificare i flussi di lavoro e ad aumentare la produttività. Che si tratti di collaborare con colleghi, incontrare clienti o analizzare dati e creare contenuti, questi nuovi laptop ThinkPad e ThinkBook possono accelerare i flussi di lavoro con gli strumenti software supportati e abilitati all'intelligenza artificiale di cui gli utenti hanno bisogno per incoraggiare la massima creatività ed efficienza.

Insieme, Lenovo e Motorola hanno lanciato Smart Connect, una soluzione software che unifica gli ecosistemi digitali per creare un'esperienza multi-dispositivo senza soluzione di continuità. Smart Connect sblocca le sinergie tra dispositivi per massimizzare la produttività, condividendo le funzionalità dei dispositivi e la gestione dei dati. Con Smart Connect, gli utenti possono passare da un'attività all'altra tra PC, smartphone e tablet mantenendo un flusso ininterrotto, usufruire della condivisione di file sicura, in modo semplice, accedere alle app mobili su PC e persino gestire facilmente le notifiche del telefono.

Che si tratti di lavorare, creare e giocare su un PC, comunicare e consumare contenuti su uno smartphone o portare tutto in movimento con un tablet, passare da un dispositivo all'altro e condividere contenuti tra ecosistemi, ora è possibile con un semplice tocco. Con Smart Connect, gli utenti possono guardare un film su un tablet e trascinarlo su un PC per riprenderlo, ascoltare un podcast su uno smartphone e finirlo su un laptop a casa, lavorare su un documento su un laptop e modificarlo sul proprio smartphone e persino avviare una presentazione su un PC desktop e renderla più portatile trascinandola su un tablet. Gli utenti possono anche amplificare facilmente tutto ciò che viene visualizzato sui loro telefoni su uno schermo più grande, ad esempio spostare facilmente giochi, film, programmi e app dal telefono alla TV per avere più spazio per lavorare e giocare.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita