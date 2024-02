HONOR presenta l'HONOR Pad 9 ricco di funzionalità

HONOR ha annunciato il lancio globale dell'HONOR Pad 9, l'ultima aggiunta alla sua linea di tablet. Con un impressionante display HONOR FullView da 12,1 pollici con risoluzione 2.5K e un tasso di aggiornamento di 120Hz, un sistema audio a otto altoparlanti, che incorpora la tecnologia di ottimizzazione del suono HONOR Histen, e un potente chipset Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, l'HONOR Pad 9 è un tablet ricco di funzionalità, che offre un'eccezionale esperienza utente e un design distintivo.

Dotato di un display HONOR FullView da 12,1 pollici con un rapporto schermo-corpo dell'88%, l'HONOR Pad 9 supporta una risoluzione di 2.560x1.600 pixel e 1,07 miliardi di colori, offrendo dettagli mozzafiato e colori fedeli alla realtà, per un'esperienza di intrattenimento coinvolgente.

Rispettando la sua dedizione alla tecnologia focalizzata sull'essere umano, l'HONOR Pad 9 incorpora funzionalità di comfort visivo all'avanguardia come il Dynamic Dimming, che simula l'attività dei muscoli ciliari e riduce l'affaticamento degli occhi, garantendo un comfort ottimale per l'occhio. Dispone inoltre della tecnologia Circadian Night Display di HONOR, che regola automaticamente il display su colori più caldi per ridurre la quantità di luce blu, promuovendo la secrezione di melatonina e migliorando la qualità del sonno degli utenti. Con entrambe le certificazioni TÜV Rheinland Low Blue Light (soluzione hardware) e TÜV Rheinland Flicker Free, l'HONOR Pad 9 offre un'esperienza di visione confortevole, rendendolo la scelta ideale per la generazione che trascorre molte ore davanti agli schermi.

Per offrire un'esperienza audio straordinaria, il nuovissimo HONOR Pad 9 è dotato di otto altoparlanti, di cui due posizionati nella parte inferiore, per un suono coinvolgente da molteplici direzioni. Grazie a livelli di volume amplificati e bassi più profondi e ricchi, gli utenti possono godere di un suono più potente e ben bilanciato, apprezzando effetti stereo a pieno range che migliorano la fruizione del sonoro, che si trovino a casa o in viaggio. Con la tecnologia di ottimizzazione del suono HONOR Histen, l'HONOR Pad 9 genera audio vibrante e dinamico a 360°, portando qualsiasi esperienza di ascolto a nuove vette. I due altoparlanti nella parte inferiore sono concepiti per emettere il suono verso il basso, generando un effetto di riverbero sulle superfici e creando un'esperienza audio surround più avvolgente per gli ascoltatori.

Inoltre, l'HONOR Pad 9 supporta la tecnologia di miglioramento vocale bidirezionale, offrendo una riproduzione del suono precisa, che incrementa la chiarezza della voce umana e riduce il rumore di fondo, elevando la qualità complessiva del suono. Che si tratti di chiamate audio o riunioni online, gli utenti possono aspettarsi un'esperienza audio di alto livello, caratterizzata da una chiarezza eccezionale.

Alimentato dalla piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, l'HONOR Pad 9 offre straordinarie capacità. Questo potente processore, infatti, garantisce un notevole aumento del 35% delle prestazioni della GPU e un aumento del 40% dell'efficienza della CPU, assicurando produttività e intrattenimento fluidi e senza interruzioni in ogni situazione.

Per potenziare ulteriormente le sue prestazioni, l'HONOR Pad 9 dispone di una memoria da 8 GB e un ampio spazio di archiviazione da 256 GB, in grado di contenere 57.000 foto, 23.000 canzoni o 226 video HD. Inoltre, l'HONOR Pad 9 presenta l'innovativa tecnologia HONOR RAM Turbo (8GB+8GB), che sfrutta una parte della memoria flash come RAM. Ciò significa che gli 8 GB di RAM possono essere efficacemente espansi a 16 GB, fornendo agli utenti uno spazio di archiviazione ancora maggiore per le loro raccolte multimediali e garantendo un multitasking fluido ed efficiente.

L'HONOR Pad 9 è dotato anche di una batteria ad alta capacità da 8300mAh, che offre una connettività duratura durante tutta la giornata. Con un singolo ciclo di ricarica, l'HONOR Pad 9 offre fino a 11 ore di streaming video, 11 ore di navigazione sui social media o 15 ore di streaming musicale, il che lo rende il compagno perfetto per gli utenti in continuo movimento. Grazie alla sua tecnologia di ricarica rapida HONOR SuperCharge con cavo da 35W, l'HONOR Pad 9 consente agli utenti di caricare rapidamente il loro dispositivo a livelli utilizzabili entro pochi minuti, utilizzando il caricabatterie fornito e alimentando rapidamente il loro tablet, per un'esperienza di streaming musicale e video ininterrotta durante gli spostamenti.

Caratterizzato da un design premium e realizzato in lega di alluminio leggera, l'HONOR Pad 9 pesa solo 555g e misura appena 6,96mm di spessore, offrendo una sensazione confortevole ed ergonomica quando è tenuto in mano. L'aspetto estetico del tablet è ulteriormente arricchito dai bordi curvi e dalla squisita finitura opaca, che forniscono una sensazione al tatto delicata e irradiano un'eleganza premium.

Ispirandosi ai colori dell’universo e dell’oceano, l'HONOR Pad 9 è disponibile in due colorazioni: Space Grey e Cyan Lake. HONOR Pad 9 è disponibile per l'acquisto sullo store www.hihonor.com/ a un prezzo consigliato al pubblico di 349,9€. Fino al 31 marzo in fase di acquisto sarà possibile usufruire di un coupon da 50€, e acquistando il prodotto verranno regalate anche le Earbuds X6.

