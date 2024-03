Fiorucci x Samsung Galaxy S24, l’iconico stile di Fiorucci abbraccia la nuova serie Galaxy S24

Samsung Electronics Italia annuncia la collaborazione con Fiorucci con una collezione di card per personalizzare con uno stile glamour e pop i nuovi smartphone top di gamma della serie Samsung Galaxy S24, presentati a gennaio in occasione dell’evento Galaxy Unpacked.

Protagonista delle card un lollipop rosso targato Fiorucci, lucido e colorato, simbolo dell’eredità dirompente e ludica del brand e del manifesto “Sugar Coating” di Fiorucci, che porta un tocco di irriverenza e ironia al design dei nuovi smartphone. Ciascuna card Fiorucci x Samsung, disponibile per i modelli Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra, è dotata di tecnologia NFC: una volta inserita all’interno della cover Flipsuit, la schermata di blocco dello smartphone si sincronizza automaticamente con il design della card mediante una GIF dinamica e colorata. Un’opportunità in più di personalizzazione in un mix di allegria e sfrontatezza che non si limita alla sola scocca del dispositivo.

Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra sono i nuovi smartphone premium della serie Galaxy S. Dotati di Galaxy AI, la tecnologia di intelligenza artificiale integrata sul dispositivo, aprono la strada a una nuova era che cambierà per sempre il modo in cui i dispositivi mobile contribuiscono alla vita quotidiana degli utenti.

Galaxy AI, infatti, ottimizza moltissime esperienze di utilizzo della serie Galaxy S24: dalla possibilità di comunicare senza barriere con traduzioni intelligenti di testi e chiamate, alla massimizzazione della libertà creativa con ProVisual Engine di Galaxy, fino alla definizione di un nuovo standard di ricerca che cambierà il modo in cui gli utenti Galaxy scoprono il mondo che li circonda.

Qualunque sia l’attività, la serie Galaxy S24 offre un’esperienza incredibile grazie ai miglioramenti apportati al processore, al display e altro ancora. Galaxy S24 Ultra è dotato di Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform per Galaxy. Ottimizzato appositamente per gli utenti Galaxy, questo processore offre una NPU notevolmente migliorata con un’elaborazione AI incredibilmente efficiente, per esperienze di livello avanzato.

Le card Fiorucci x Samsung saranno disponibili a breve sullo shop online di Samsung.com per Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra al prezzo di 21,90 euro, mentre la custodia FlipSuit è disponibile al prezzo di 49,90 euro.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita