Sony lancia un trasmettitore di dati portatile per flussi di dati stabili durante le riprese in location

Sony ha lanciato un nuovo trasmettitore dati portatile dedicato, il PDT-FP1 , che consente il trasporto di dati video e immagini fisse ad alta velocità e a bassa latenza su reti 5G. Collegato a una fotocamera, questo dispositivo di comunicazione wireless verrà utilizzato in situazioni in cui è richiesta velocità dall'acquisizione delle immagini alla consegna, alla trasmissione e alla distribuzione, come la fotografia di notizie o eventi e la produzione di video broadcast. Fornisce una comunicazione dati mobile ad alta velocità, a bassa latenza e stabile su reti 5G, in ambienti esterni o interni, dove la connessione Wi-Fi non è disponibile, consentendo flussi di lavoro efficienti e semplici.

Per il trasferimento dei dati, il dispositivo si avvale di un'esclusiva struttura di antenne che supporta una serie di reti 5G nazionali, internazionali e autonome. È dotato di un display OLED da 6,1 pollici e di una ventola di raffreddamento che garantisce un funzionamento stabile. È dotato di un ingresso HDMI, una porta LAN, una porta USB Type-C®, un terminale di ricarica USB Type-C e un foro per il montaggio su una fotocamera. ​ ​

Le applicazioni del PDT-FP1 sono molteplici, grazie alla sua potente connettività:

Trasferimento e consegna di contenuti multimediali quando si utilizza il PDT-FP1 come modem per trasferire contenuti multimediali a qualsiasi destinazione FTP. Può anche essere utilizzato con l'applicazione Cloud for Enterprise di Sony Creators per trasferire i media dalle fotocamere Sony compatibili al PDT-FP1, quindi caricarli sui servizi Cloud di Sony come Ci Media Cloud e C3 Portal utilizzando meccanismi di trasferimento sicuri, robusti e affidabili. In questo modo, i media vengono liberati dalla telecamera e possono essere visualizzati e caricati mentre la telecamera viene riposta o è in uso.

Streaming live da qualsiasi telecamera collegata tramite RTMP. Per la distribuzione di video, il PDT-FP1 consentirà lo streaming diretto da una telecamera compatibile a un canale YouTube tramite streaming basato su USB e reti wireless 5G stabili, liberando gli operatori da vincoli causati da luoghi di ripresa o uscita.

Monitoraggio della rete: l'applicazione dedicata Network Visualiser consente agli utenti di visualizzare le condizioni della rete e delle comunicazioni durante le riprese, assicurando che i contenuti vengano trasmessi a coloro che devono vederli.

