Canon presenta PIXMA TR7650, la stampante multifunzione compatta per l'home office

In arrivo sul mercato una nuova stampante per l’home office firmata Canon: PIXMA TR7650, un modello compatto e multifunzione 4 in 1 con ADF, progettato per migliorare la produttività, offrendo un’elevata qualità e una semplice connettività. Ideale per soddisfare le esigenze degli uffici domestici, questo nuovo modello compatto per l'home office si distingue per la grande efficienza sia nella stampa di documenti di lavoro, che di compiti scolastici o attività collaterali.

Tra i vantaggi anche l’estrema facilità di impiego: il nuovo modello, infatti, può essere collegato rapidamente a qualsiasi dispositivo smart e gestito interamente dal touchscreen a colori integrato da 3 pollici. Grazie all'innovativo sistema a 5 inchiostri separati, PIXMA TR7650 eccelle nella stampa di vivaci foto a colori senza bordi fino al formato A4 e di documenti nitidissimi. Inoltre, assicura un risparmio sui costi: le cartucce d'inchiostro a resa elevata XL e XXL opzionali consentono di aumentare la produzione, mentre la funzione di stampa fronte – retro automatica contribuisce sensibilmente alla riduzione del consumo di carta.

L’opportunità di copiare, acquisire e trasmettere via fax documenti multi-pagina in tutta semplicità è offerta dall’alimentatore automatico di documenti da 20 fogli. Con l’alimentatore carta posteriore è possibile, poi, gestire diversi tipi di supporti, mentre il cassetto anteriore favorisce l’incremento della produttività.

La compatibilità con l'app Canon PRINT offre la libertà di lavorare in modalità wireless. La connettività cloud, mobile e Wi-Fi assicura, inoltre, un flusso di lavoro senza problemi. Gli utenti possono stampare e acquisire i documenti nei loro servizi di archiviazione cloud preferiti (GoogleDrive, Evernote, Box e altri), mentre monitorano i livelli di inchiostro, controllano lo stato della stampante e gestiscono le attività di stampa da qualsiasi punto della casa con estrema facilità.

