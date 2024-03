ASUS Republic of Gamers annuncia ROG Carnyx, esclusivo microfono gaming

ASUS Republic of Gamers (ROG) ha annunciato la disponibilità in Italia del microfono gaming ROG Carnyx. Si tratta di un microfono USB cardioide di livello professionale dotato di una capsula a condensatore da 25 mm, appositamente progettato per la cattura dell’audio con una qualità da studio di registrazione, assicurando un campionamento di 192 kHz / 24 bit per toni vocali ricchi e caldi e un suono il più fedele possibile, dettagliato e vivido, in grado di cogliere ogni sfumatura della voce. ROG Carnyx offre registrazioni nitide e ininterrotte grazie a un filtro high-pass, un filtro pop integrato e un solido supporto antishock, per assorbire ogni sollecitazione ed eliminare ogni possibile disturbo esterno.

Il nuovo microfono ROG è un accessorio gaming all'avanguardia che consente a ogni gamer di migliorare la propria esperienza di gioco condivisa. Si tratta di un device del tutto plug and play, che non necessita di alcuna complessa configurazione iniziale ed è subito pronto all’uso. Inoltre, ha dimensioni contenute adattandosi a differenti tipologie di postazioni di gioco e può anche essere montato su un braccetto portante. Il ROG Carnyx è il compagno perfetto per lo streaming e per portare la qualità dello streaming e della registrazione a un livello superiore, catturando tutto il calore e la personalità della voce.

ROG Carnyx si presenta con una grande capsula a condensatore da 25 mm che migliora le prestazioni a bassa frequenza e offre toni vocali ricchi, naturali e caldi. Le sue prestazioni sono accentuate da una trama polare cardioide, che enfatizza i suoni provenienti dalla parte anteriore e riduce al minimo la captazione del suono proveniente dai lati e dalla parte posteriore. È quindi l’ideale per le registrazioni in solitaria tipiche di gamer e podcaster. Inoltre, per garantire un suono chiaro e nitido si avvale di più filtri: il primo, è quello high-pass, che migliora la chiarezza della voce riducendo al minimo i rumori indesiderati a bassa frequenza inferiori a 80 Hz come rimbombi o ronzii; il secondo, è il filtro anti-pop, realizzato in schiuma e strati di rete che aiuta a ridurre le pressioni eccessive causate dai suoni esplosivi della voce, come durante una sessione di gaming. Infine, il microfono è dotato di un solido supporto antivibrazioni in metallo e include cavi di sospensione elastici che garantiscono un perfetto isolamento da sollecitazioni e shock esterni, per un suono chiaro e nitido, per assicurare che la registrazione non venga alterata da rumori di fondo come la digitazione sulla tastiera, il clic del mouse o altri rumori ambientali.

Alla base del microfono è collocata una pratica manopola di controllo multifunzionale, utile per regolare il volume del microfono e il volume dell'audio multimediale per il monitoraggio delle cuffie o per attivare/disattivare la funzione del filtro high-pass. Sulla parte superiore del microfono è presente anche un pulsante one-touch per il mute/unmute, che consente l’azzeramento dell’audio con un semplice tocco. Il pulsante è a sfioramento e funziona in modo del tutto silenzioso, senza andare quindi a contaminare il suono captato dal microfono, per una registrazione ininterrotta e sempre pulita. Inoltre, un indicatore LED consente di sapere quando l'audio di registrazione è disattivato.

È possibile collegare il ROG Carnyx a qualsiasi computer o laptop tramite il cavo USB in dotazione e iniziare a registrare o trasmettere audio di qualità sin da subito. L'adattatore integrato per il montaggio a braccetto si adatta a filettature da 3/8 pollici per garantire la compatibilità con la maggior parte dei supporti microfonici.

Il Carnyx è un prodotto dal chiaro DNA ROG ed è certamente riconoscibile la firma estetica della linea gaming premium di ASUS: non solo qualità al top, ma anche immancabili LED RGB che offrono al prodotto un aspetto più accattivante e possono essere personalizzati selezionando tonalità di colore ed effetti di luce, tutti sincronizzabili con il proprio setup e con tutti gli altri prodotti che supportano l’illuminazione Aura Sync. Il nuovo microfono ROG sarà progressivamente disponibile anche in due varianti di colore, Standard Balck e Moonlight White, per accontentare ogni preferenza estetica e sposarsi al meglio con il look del proprio setup di gioco.

Il ROG Carnyx è quindi il microfono adatto a tutti i gamer e gli streamer alla ricerca di un’esperienza audio di qualità, dal design in tipico stile ROG e dalle caratteristiche premium, ma altrettanto facile da usare e configurare.

Il microfono ROG Carnyx è disponibile sull’ eShop ASUS, presso gli presso gli ASUS Gold Store, i rivenditori aderenti al Programma Powered by ASUS e i principali Partner commerciali ASUS ad un prezzo consigliato al pubblico di 199,99 € IVA inclusa.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita