realme amplia la propria serie di smartphone con i nuovi realme 12 Pro+ e realme 12 Pro

realme ha annunciato il lancio della serie realme 12 Pro che include realme 12 Pro+ e realme 12 Pro.

Il nuovo realme 12 Pro Series 5G sfoggia con orgoglio il suo nuovo e potente teleobiettivo periscopico, unico in questo segmento di mercato perché tradizionalmente riservato ai modelli di punta per il suo costo elevato e la sua complessità tecnica. L’obiettivo periscopico di realme 12 Pro+ offre uno zoom ottico 3X senza precedenti, uno zoom 6X nel sensore e una lunghezza focale equivalente a 71 mm. Il cuore di questa innovazione è il sensore OV64B Omnivision da 1/2" abbinato a una straordinaria risoluzione da 64 MP, che garantisce immagini nitide e dettagliate con controllo del rumore anche in condizioni di scarsa illuminazione o in scatti ingranditi.

realme 12 Pro+ introduce l'innovativo sistema di fotografia omnifocale, una singola configurazione della fotocamera che offre cinque livelli di zoom senza perdita di dati: 0,6X, 1X, 2X, 3X e 6X. Ciò segna la prima implementazione di un sistema così versatile in un dispositivo realme. La tecnologia di zoom integrata nel sensore garantisce che la qualità dell'immagine rimanga incontaminata, offrendo una nitidezza di gran lunga superiore a quella dello zoom digitale standard. Questa flessibilità consente agli utenti di selezionare la lunghezza focale perfetta per qualsiasi scena, garantendo scatti precisi e vividi a varie distanze. Inoltre, la serie vanta anche un pionieristico SuperZoom 120X, che offre una capacità di zoom a lunghissimo raggio senza precedenti nella sua categoria, stabilendo un nuovo punto di riferimento per la versatilità fotografica.

In collaborazione con Qualcomm, realme introduce poi l'algoritmo di dominio RAW con capacità di imaging senza precedenti. Questa innovazione garantisce integrità dei dati lossless, illuminazione accurata e dettaglio nelle ombre, oltre a nitidezza e gamma dinamica superiori. Sia realme 12 Pro+ 5G che realme 12 Pro sono alimentati da chip da 4 nm all'avanguardia.

realme 12 Pro+ è dotato dello Snapdragon 7s Gen 2, caratterizzato da una configurazione a 8 core a 64 bit, con una frequenza di picco di 2,4 GHz per i core Cortex-A78 e 1,95 GHz per i core Cortex-A55, completata dall'Adreno. 710GPU. realme 12 Pro sfoggia lo Snapdragon 6 Gen 1, con 8 core, clock fino a 2,2 GHz sui core Cortex-A78 e 1,8 GHz sui core Cortex-A55, garantendo prestazioni robuste con la stessa GPU.







Nato dalla partnership con Ollivier Savéo, famoso per le collaborazioni con prestigiosi marchi di orologi svizzeri come Rolex, Roger Dolby, Piaget, Breitling e Quinting. realme 12 Pro Series ridefinisce il lusso nella tecnologia. La lunetta scanalata dorata, realizzata meticolosamente con 300 scanalature triangolari, rispecchia gli intricati disegni degli orologi di fascia alta, offrendo uno squisito gioco di luce. Il quadrante Sunburst lucido, con 500 sunburst intrecciati, emula invece la luminosità dinamica dei classici orologi di lusso.

La serie si distingue ulteriormente con il braccialetto 3D Jubilee, un design che trasmette raffinatezza tangibile. Avvolti in pregiata pelle vegana, i dispositivi bilanciano eleganza e durata, e sono il 30% più morbidi rispetto ai loro predecessori e più resistenti alle macchie. È maggiore anche la sua robustezza, con resistenza alla polvere e all'acqua IP65 per preservarne l'integrità.

Le opzioni di colore includono Submarine Blue, che cattura l'essenza profonda e vibrante spesso ammirata nei quadranti degli orologi di lusso, e Navigator Beige, un omaggio allo spirito di esplorazione e alla raffinata eleganza sinonimo delle lunette e dei cinturini degli stimati marchi di orologi svizzeri.



realme 12 Pro Series 5G offre un'esperienza visiva coinvolgente con il suo display OLED curvo da 6,7 ​​pollici e 120 Hz, che vanta un rapporto schermo-corpo del 93% e un'impressionante luminosità di picco di 950 nit. Il display presenta uno spettro vivido di 1,07 miliardi di colori all'interno di una gamma cromatica P3 al 100%, garantendo chiarezza e contrasto mozzafiato. Sotto il cofano, il sistema di raffreddamento 3D VC mantiene le massime prestazioni mantenendo le temperature a livelli ottimali.

realme 12 Pro Series è inoltre dotato di un caricabatterie SUPERVOOC da 67 W, abbinata a una capiente batteria da 5000 mAh e questa potente combinazione garantisce che gli utenti possano utilizzare i propri dispositivi per tutto il giorno, con una ricarica rapida che garantisce tempi di inattività minimi e massima praticità.

Prezzi e disponibilità

realme 12 Pro+ 5G sarà disponibile a partire da 499,99€ per la variante da 8GB+256GB e da 549,99€ per la variante da 12GB+512GB. realme 12 Pro 5G avrà un prezzo da 399,99€ per la variante da 8GB+256GB e da 449,99€ per la variante da 12GB+256GB, rendendo la tecnologia premium accessibile a tutti.

realme 12 Pro 5G viene lanciato con un prezzo promozionale early bird di 299,99€ per la variante 8+256GB e di 399,99€ per la variante da 12+256GB.

realme 12 Pro+, invece, viene lanciato con uno prezzo promozionale di 399,99€ per la variante da 8+256GB e di 499,99€ per la variante 12 +512GB.





Sarà possibile acquistare realme 12 Pro 12+256GB e realme 12 Pro+ 12+512GB con offerta promozionale di lancio dal 14 al 31 marzo presso Unieuro.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita