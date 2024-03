Aruba: per chi attiva la Fibra di Aruba, tre mesi gratis di Xbox Game Pass Ultimate

Aruba ha presentato un’offerta esclusiva che include Aruba Fibra e XBOX Game Pass Ultimate.

Si tratta di una novità assoluta, la prima offerta sul mercato che unisce il servizio di connettività con l'abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate, grazie alla quale tutti gli utenti che acquisteranno una delle offerte Aruba Fibra potranno ottenere 3 mesi gratuiti di Xbox Game Pass Ultimate, il pacchetto di abbonamento premium offerto da Microsoft che combina diverse offerte Xbox in un unico servizio completo.

Xbox Game Pass Ultimate include tutti i vantaggi di Game Pass, compresi più di 100 titoli da giocare su PC, console, smartphone, tablet o TV direttamente in cloud. Il catalogo viene costantemente aggiornato e mette a disposizione offerte e sconti esclusivi per i membri, oltre alla possibilità di usufruire della rete multiplayer più avanzata con nuovi giochi in esclusiva. Una volta acquistata una delle offerte Aruba Fibra e selezionato il servizio aggiuntivo "Xbox Game Pass Ultimate", il cliente riceverà un codice nella propria Area Clienti da utilizzare per riscattare il proprio abbonamento direttamente sul sito di Xbox.

Aruba Fibra garantisce una connessione ad alte prestazioni grazie all’utilizzo di una rete interamente in Fibra Ottica che la rende ideale non solo per film e servizi di streaming, ma anche per professionisti alla ricerca delle massime performance e stabilità di gioco. Tali caratteristiche rappresentano un crescente consolidamento dell’offerta di Aruba mirata ad un target – quello dei gamer – che si dimostra sempre più esigente ed esperto.

La soluzione Aruba, infatti, ha tutte le caratteristiche per soddisfare esigenze sempre più specifiche: tecnologia Fiber To The Home, lag massimo di 50ms ed una percentuale di “packet loss” inferiore allo 0,1%.

Le offerte Aruba Fibra attive per i privati sono:

“Fibra Aruba”, che consente agli utenti di comporre il proprio servizio di connettività Internet ultraveloce FTTH (Fiber To The Home) in maniera modulare, aggiungendo liberamente servizi supplementari come il noleggio del router, le chiamate illimitate o l’IPv4 statico. Il suo costo è di 17,69 euro per i primi sei mesi (grazie alla promo attiva su Fibra Aruba fino al 22/04/2024) ed il prezzo dal 7° mese è di 26,47 euro.

“Fibra Aruba All-In”, che comprende un bouquet completo di servizi che, oltre alla connettività FTTH, include il noleggio del router e le chiamate illimitate. Il suo costo è di 19,89 euro al mese per i primi sei mesi (grazie alla promo attiva su Fibra Aruba All-in fino al 29/04/2024) ed il prezzo dal 7° mese è di 29,90 euro.

“Fibra Aruba PRO”, che arricchisce la già consistente offerta di Fibra Aruba All-in includendo un indirizzo IPv4 statico, ideale in particolar modo per le esigenze di un gamer. Il suo prezzo di listino è di 33,89 euro al mese per 18 mesi.

Come ulteriore novità, è possibile beneficiare di una nuova tecnologia disponibile come servizio aggiuntivo: velocità in download a 10Gbps ed in upload a 2.5Gbps per avere la propria fibra ancora più potente e garantire delle sessioni di gaming senza eguali. Tale opzione consente, ad esempio, di utilizzare contemporaneamente più televisori in 4K, gestire diversi elettrodomestici intelligenti e, quindi, connettere più dispositivi contemporaneamente con delle performance uniche. L’opzione è disponibile su tutti i piani Aruba Fibra con un contributo extra di 12 euro al mese. È in promozione per i clienti che acquistano un pacchetto fibra entro il 29/04/ 2024, a seguire il prezzo tornerà come da listino a 24 euro al mese.

