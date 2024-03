Samsung: è possibile provare la Galaxy AI grazie all’app Try Galaxy

ora è possibile prendere appunti in modo semplice e immediato e ottenere riassunti generati dall'intelligenza artificiale che consentono di semplificare e organizzare gli appunti. In più, è possibile trasformare lunghi paragrafi in punti elenco per facilitarne la revisione. Assistente Note consente inoltre la formattazione automatica, il controllo ortografico e le traduzioni.

Assistente Chat:

il tono di qualsiasi messaggio di testo può essere adattato a ogni occasione, da quella professionale a quella informale. Per esempio, è possibile inviare agende di riunioni al proprio capo e conversare con amici di tutto il mondo in spagnolo. L'intelligenza artificiale integrata nella Tastiera Samsung è in grado di tradurre i messaggi in tempo reale in 13 lingue2 per consentire agli utenti di comunicare al meglio al di là delle barriere culturali e linguistiche.