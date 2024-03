ASUS Republic of Gamers annuncia la disponibilità del monitor ROG Swift OLED PG34WCDM

ASUS Republic of Gamers (ROG) annuncia la disponibilità del monitor gaming ROG Swift OLED PG34WCDM, uno straordinario display OLED ultrawide curvo da 34 pollici con risoluzione 3440x1440, frequenza di refersh di 240 Hz e tempo di risposta di soli 0,03 ms. Il PG34WCDM vanta un dissipatore di calore personalizzato e un design termico migliorato con airflow ottimale per ridurre le temperature interne e il rischio di burn-in del pannello. Il monitor è dotato della tecnologia ROG OLED di terza generazione con DisplayHDR True Black 400 e immagini 30% più luminose rispetto alla generazione predecente1. È inoltre dotato dell'algoritmo Clear Pixel Edge e della tecnologia Extreme Low Motion Blur (ELMB) per ridurre rispettivamente la distorsione dei colori e garantire immagini sempre nitide e ben definite. La compatibilità con NVIDIA G-SYNC assicura inoltre immagini sempre fluide, a ridottissima latenza e senza artefatti. Inoltre, il software ROG Smart KVM integrato consente agli utenti di controllare due dispositivi con una sola tastiera e un unico mouse, oltre a trasferimenti di file superveloci grazie alla USB 3.2. Il PG34WCDM offre inoltre molteplici opzioni di connessione, tra cui DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 e USB-C con alimentazione fino a 90 W.







Il nuovo ROG Swift OLED PG34WCDM supera i confini dell'innovazione nel gaming offrendo un pannello ultrawide curvo da 34 pollici con un marcato raggio di curvatura di 800R che incrementa la sensazione di immersività, oltre ad assicurare una frequenza di aggiornamento superveloce di 240 Hz e un ridottissimo tempo di risposta di soli 0,03 ms GTG per un coinvolgimento davvero totale nel gioco. Il dissipatore di calore personalizzato al suo interno e il design termico ottimizzato assicurano un airflow ideale e aiutano a ridurre significativamente le temperature di funzionamento, minimizzando così il rischio di burn-in e garantendo al contrario una maggiore longevità del pannello. La tecnologia ROG OLED di terza generazione consente al PG34WCDM di offrire immagini 30% più luminose rispetto ai modelli della precedente generazione e offre un’efficace quanto apprezzabile riduzione della distorsione del rosso e del verde su testo e linee, grazie all'algoritmo Clear Pixel Edge, che rende le immagini e i caratteri più nitidi e meglio definiti. Inoltre, l'esclusiva tecnologia Extreme Low Motion Blur (ELMB) regala immagini nitide e chiare, anche nei giochi più veloci o nelle azioni più frenetiche.

La luminosità uniforme, funzione esclusiva di ROG, consente una visione migliore mantenendo i livelli di luminosità costanti, anche quando si cambia repentinamente la dimensione di finestre bianche o si modificano aree particolarmente luminose. Questa funzione è particolarmente significativa, in quanto rende anche le maratone di gioco più impegnative molto più confortevoli per gli occhi.

Il software ROG Smart KVM consente invece agli utenti di controllare due diversi PC con un unico set di mouse e tastiera. In aggiunta, offre anche trasferimenti di file superveloci tra le stesse sorgenti di input tramite USB 3.2, consentendo agli utenti di copiare e incollare o trascinare file tra i due dispositivi in maniera facile e immediata. Davvero ricche anche le opzioni di connettività, tra cui spicca la DisplayPort 1.4 con Display Stream Compression (DSC), HDMI 2.1 e una USB-C con Power Delivery di ben 90 watt, porte che rendono il ROG Swift OLED PG34WCDM un vero e proprio hub, pratico e versatile, per completare efficacemente il proprio setup gaming.

L'inclusione del software ASUS Display Widget Center consente agli utenti di modificare facilmente le impostazioni del monitor e controllare altrettanto agevolmente le funzioni “OLED Care” dedicate tramite un'interfaccia semplice e intuitiva, senza dover accedere al menu OSD ma utilizzando direttamente il mouse.

Il monitor ROG Swift OLED PG34WCDM è disponibile sull’eShop ASUS, presso gli ASUS Gold Store, i rivenditori aderenti al Programma Powered by ASUS e i principali Partner commerciali ASUS ad un prezzo consigliato al pubblico di 1.499,00 € IVA inclusa.

