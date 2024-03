Lenovo: in arrivo novità nella serie di laptop ThinkPad L e X

Lenovo ha presentato le nuove generazioni della famiglia di laptop per il business all’interno della famiglia di PC ThinkPad serie L e serie ThinkPad X13.

Le nuove serie Lenovo ThinkPad L e X13 integrano una serie di miglioramenti nella user experience. I nuovi modelli offrono diversi form factor, tra cui display da 13” o 13” 2-in-1, 14” e il nuovo ThinkPad L16 da 16” è capace di soddisfare le esigenze di portabilità senza compromettere le prestazioni. Dotati di una fotocamera opzionale da 5MP ad alta risoluzione, gli utenti possono contare su feature potenziate di videoconferenza e di creazione di contenuti. I display da 16:10 sono progettati per offrire un'esperienza visiva coinvolgente e un deciso miglioramento in termini di produttività; grazie anche al supporto di RAM fino a 64 GB, questi laptop permettono utilizzi multitasking senza interruzioni con prestazioni superiori. I miglioramenti alle termiche della presa d'aria posteriore garantiscono per un uso prolungato un raffreddamento efficiente, mentre alcuni modelli offrono il supporto Wi-Fi 7 e 4G LTE o 5G sub62, con opzioni di connettività aggiornate. Dotati dei processori Intel Core Ultra con Intel vPro o la serie AMD Ryzen PRO 7030, i ThinkPad L14 Gen 5 e L16 Gen 1 sono progettati per eseguire in modo ottimale Windows 11 e sono pronti ad aumentare la produttività e a semplificare le attività professionali.







L'integrazione dei processori Intel Core Ultra nei ThinkPad Serie L e Serie X13 rappresenta una svolta per gli utenti che desiderano sfruttare l'AI nei loro flussi di lavoro. Le NPU sono processori specializzati progettati specificamente per le attività di AI, come il riconoscimento delle immagini, l'elaborazione del linguaggio naturale e il machine learning. Eseguire queste attività su hardware dedicato permette agli utenti di godere di prestazioni migliori, consumi ridotti e velocità di calcolo più elevate. Ciò si traduce in un'esperienza di elaborazione più efficiente e reattiva, rendendo i nuovi dispositivi ThinkPad ideali per i flussi di lavoro guidati dall'AI.

Copilot in Windows9 rappresenta per l’utente il partner quotidiano di AI e funziona in molte app Windows 11 per semplificare le attività, controllare le impostazioni e stimolare la creatività. È possibile accedere rapidamente all'AI con una sola pressione del tasto Copilot.

Intel Core Ultra supporterà più di cento applicazioni8 potenziate per l'AI, tra cui Zoom, Microsoft Teams, Adobe Lightroom e Studio Effects, ottimizzate per offrire all’utente un'esperienza di alto livello, caratterizzata da funzionalità intuitive e capacità dinamiche. Funzioni come la previsione del testo, la trascrizione delle riunioni e le e-mail di riepilogo migliorano la produttività, mentre gli strumenti per i contenuti digitali potenziano la creatività senza compromettere le performance del sistema. La collaborazione di Lenovo con partner strategici per offrire soluzioni AI personalizzate sta determinando una rivoluzione nel personal computing, aprendo la strada a un'esperienza utente più intuitiva ed efficiente.

Prezzi e disponibilità in Italia

Lenovo ThinkPad L14 i Gen 5 sarà disponibile a partire dalla seconda metà del 2024, con un prezzo iniziale previsto di €1059 + iva.

Lenovo ThinkPad L14 Gen 5 AMD sarà disponibile a partire dalla seconda metà del 2024, con un prezzo iniziale previsto di €999 + iva.

Lenovo ThinkPad L16 i Gen 1 sarà disponibile a partire dalla seconda metà del 2024, con un prezzo iniziale previsto di €1059 + iva.

Lenovo ThinkPad L16 Gen 1 AMD sarà disponibile a partire dalla seconda metà del 2024, con un prezzo iniziale previsto di €1059 + iva.

Lenovo ThinkPad L13 Gen 5 and L13 2-in-1 Gen 5 sarà disponibile a partire dalla seconda metà del 2024, con un prezzo iniziale previsto rispettivamente di €1059 + iva e €1229 + iva.

Lenovo ThinkPad X13 Gen 5 e X13 2-in-1 Gen 5 sarà disponibile a partire dalla seconda metà del 2024, con un prezzo iniziale previsto rispettivamente di €1369 + iva e €1549 + iva.

