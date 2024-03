Cooler Master svela la nuova tecnologia di case ATX, il TD500 MAX

Cooler Master, leader nella fornitura di componenti per PC, periferiche da gioco e soluzioni per uno stile di vita tecnologico, ha annunciato oggi il TD500 MAX, il primo case ATX della serie MAX.



Progettato per soddisfare le esigenze degli appassionati, il TD500 MAX integra perfettamente prestazioni termiche eccezionali con caratteristiche user-friendly, affermandosi come una scelta di prim'ordine nella sua categoria.



Il TD500 MAX si distingue per la sua soluzione di raffreddamento completa, con il dissipatore a liquido AIO Masterliquid Atmos da 360 mm. Questo avanzato sistema di raffreddamento assicura prestazioni ottimali anche in condizioni impegnative.



Inoltre, il case è dotato di connettori per cavi esclusivi, che semplificano il processo di assemblaggio e permettono agli utenti di ottenere prestazioni massime con il minimo sforzo.



Le principali caratteristiche e vantaggi del TD500 MAX includono:

Dissipatore a liquido personalizzato: un radiatore Cooler Master Atmos da 360mm con tre ventole Mobius 120P in grado di raffreddare anche le CPU più recenti.

con tre ventole in grado di raffreddare anche le CPU più recenti. Soluzione di alimentazione su misura: un alimentatore Cooler Master GXII 850W ATX 3.0 preinstallato e pronto per prestazioni elevate alla massima potenza, con per connettori cavi a due stadi e cavi pre-instradati verso la scheda madre e la GPU.

preinstallato e pronto per prestazioni elevate alla massima potenza, con per connettori cavi a due stadi e cavi pre-instradati verso la scheda madre e la GPU. Innovativo vano portaoggetti: il coperchio dell'alimentatore include un'area di archiviazione nascosta e comoda per le viti extra.

Pronto per ATX 3.0: compatibile con le più recenti GPU e le massime prestazioni dei PC moderni.

Connettore di alimentazione a due stadi brevettato: per ridurre ulteriormente le difficoltà di installazione e gestione dei cavi, abbiamo incluso il nostro connettore di alimentazione brevettato a due stadi, progettato internamente.

Colorazione esclusiva: il TD500 viene proposto nella colorazione grigia esclusiva della serie MAX, presentando un'estetica altrettanto audace delle sue specifiche.

Con la sua impeccabile combinazione di funzionalità e design, il TD500 MAX promette di ridefinire l'esperienza d'uso nella personalizzazione dei PC e nella configurazione di setup gaming.



A partire dalla fine di aprile 2024, gli appassionati potranno acquistare il TD500 MAX attraverso la rete di rivenditori autorizzati Cooler Master in tutta Italia, ad un prezzo consigliato al pubblico di 499 euro IVA inclusa.

