Chrome arriva su Windows con Snapdragon

Qualcomm e Google hanno annunciato la disponibilità di un browser Chrome ottimizzato per i PC Windows dotati di Snapdragon, in anticipo rispetto al rilascio dei PC dotati della piattaforma di calcolo Snapdragon X Elite, previsto per la metà del 2024.

“Abbiamo progettato il browser Chrome per essere veloce, sicuro e facile da usare su desktop e dispositivi mobile, e siamo sempre alla ricerca di modi per portare questa esperienza a un numero maggiore di persone”, ha dichiarato Hiroshi Lockheimer, Senior Vice President di Google. “La collaborazione con Qualcomm Technologies contribuirà a garantire agli utenti di Chrome la migliore esperienza possibile durante la navigazione sul Web sugli attuali PC compatibili con ARM”.

Le due aziende sono partner per i telefoni Android fin dal primo dispositivo del 2008. I chipset Snapdragon alimentano anche molti indossabili con software Google e a gennaio le due aziende hanno ribadito la loro collaborazione per i prossimi dispositivi XR.

“La nuova versione di Google Chrome contribuirà a consolidare il ruolo di Snapdragon X Elite come piattaforma principale per i PC Windows a partire dalla metà del 2024”, ha dichiarato Cristiano Amon, Presidente e CEO di Qualcomm Inc. “L'industria dei PC è al culmine di un punto di inflessione e, mentre entriamo nell'era dei PC AI, non vediamo l'ora di vedere Chrome brillare sfruttando il potente sistema Snapdragon X Elite”.

Nei test preliminari condotti con i dispositivi Snapdragon X Elite, il nuovo Chrome mostra un netto miglioramento delle prestazioni nel benchmark Speedometer 2.0.

Chrome per Windows on Snapdragon è scaricabile da subito per chiunque abbia un dispositivo Windows con Snapdragon.

