TCL Serie 50: il futuro è qui con tecnologia 5G e funzionalità premium

TCL introduce la nuova Serie 50 di smartphone sul mercato italiano, composta dai modelli TCL 50 5G, TCL 50 SE, TCL 505 e TCL 501.

I dispositivi della Serie 50 sono simbolo dell'impegno dell'azienda nel rendere la tecnologia più vicina a tutti, accessibile e conveniente. Ogni modello offre un'eccellente connettività, una qualità superiore del display e un'esperienza utente ottimizzata. Inoltre, TCL 50 5G e TCL 50 SE vantano la prestigiosa certificazione Android Enterprise Recommended (AER), confermando l'attenzione di TCL per l'affidabilità e la sicurezza nei dispositivi mobili.

TCL 50 5G

TCL 50 5G offre un'esperienza completa con un design elegante e compatto, arricchito da potenti funzionalità sia per le attività lavorative che ludiche.

L e sue caratteristiche includono:

Display HD+ 90Hz NXTVISION da 6.6 " per un'esperienza visiva coinvolgente con colori vividi e contrasti profondi.

" per un'esperienza visiva coinvolgente con colori vividi e contrasti profondi. Chipset MediaTek Dimensity 6100 + per prestazioni eccellenti.

+ per prestazioni eccellenti. Sistema operativo Android 14, certificato come dispositivo Android Enterprise consigliato per affidabilità sia per uso personale che professionale.

Connettività 5G e memoria da 128GB+8GB (4GB+4GB espansione della RAM) per affrontare una giornata frenetica con la massima efficienza.

(4GB+4GB espansione della RAM) per affrontare una giornata frenetica con la massima efficienza. Supporto eSIM e slot per SIM tradizionale per flessibilità e facilità d'uso.

Fotocamera AI HYBRID da 50MP per catturare ogni momento con dettagli sorprendenti.

per catturare ogni momento con dettagli sorprendenti. Batteria robusta da 5010mAh per connettività e intrattenimento ininterrotti.

La tecnologia NXTURBO di TCL migliora ulteriormente le prestazioni del dispositivo, offrendo un aumento del 30% nella resa delle immagini e riducendo il consumo energetico fino al 17%. Le capacità di ricarica intelligente assicurano un utilizzo efficiente della batteria, e la ricarica veloce permette di continuare a gestire le proprie attività grazie a un semplice boost di energia.

TCL 50 5G sarà disponibile da inizio maggio, a partire da € 149,90 in Dark Blue & Space Gray.







TCL 50 SE

TCL 50 SE è progettato per offrire un'esperienza completa, con caratteristiche che includono:

Display NXTVISION da 6,75" FHD + ad alta risoluzione e refresh rate di 90Hz, per immagini fluide e vivide.

+ ad alta risoluzione e refresh rate di 90Hz, per immagini fluide e vivide. Batteria potente da 5010mAh per prestazioni durature.

RAM da 6GB + ulteriori 6GB di espansione e memoria interna da 256GB, per un multitasking efficiente.

per un multitasking efficiente. Chipset MediaTek Helio G88 per prestazioni senza interruzioni.

Fotocamera ibrida da 50MP per ottimizzare gli scatti fotografici.

per ottimizzare gli scatti fotografici. Tecnologia NXTVISION per un'esperienza di visualizzazione migliorata.

per un'esperienza di visualizzazione migliorata. Ricarica rapida da 33W per un ritorno rapido a piena potenza.

Sistema audio immersivo con DTS 3D, per un'esperienza super coinvolgente.

TCL 50 SE è disponibile in due varianti colore, Midnight Blue e Space Grey, con i seguenti prezzi di lancio: € 139,90 per la versione da 128GB e € 169,90 per la versione da 256GB.

TCL 505

TCL 505 si caratterizza per essere un connubio bilanciato tra stile e funzionalità, con le seguenti caratteristiche salienti:

Display ampio da 6,75" con refresh rate di 90Hz per un'esperienza visiva vivida e fluida grazie alla tecnologia NXTVISION.

per un'esperienza visiva vivida e fluida grazie alla tecnologia NXTVISION. Batteria robusta da 5010mAh per prestazioni affidabili.

4GB RAM + capacità di espansione di ulteriori 4GB per un'esperienza utente ottimizzata.

per un'esperienza utente ottimizzata. Doppi altoparlanti stereo per un audio coinvolgente.

Tecnologia TCL NXTURBO per migliorare le prestazioni di rendering delle immagini e garantire efficienza energetica.

per migliorare le prestazioni di rendering delle immagini e garantire efficienza energetica. Fotocamera ibrida da 50MP per catturare foto e video di alta qualità.

per catturare foto e video di alta qualità. Dual SIM e sblocco tramite riconoscimento del volto per maggiore comodità e sicurezza.

TCL 505 è disponibile in due varianti colore, Space Grey e Ocean Blue, con prezzo di lancio di € 109,90.

TCL 501

TCL 501 è stato progettato per fornire un'esperienza smartphone accessibile senza compromettere prestazioni o qualità visiva. Le sue caratteristiche principali includono:

Design con estetica compatta, secondo la filosofia della serie TCL 50.

Display ampio da 6,0” per immagini chiare e vibranti.

per immagini chiare e vibranti. Batteria affidabile da 3000mAh per un utilizzo prolungato.

Memoria da 32GB+2GB per una capacità di archiviazione sufficiente.

per una capacità di archiviazione sufficiente. Slot per doppia SIM per una gestione versatile delle chiamate.

Funzionalità di sblocco con riconoscimento facciale per un accesso rapido e sicuro al dispositivo.

TCL 501 è simbolo dell'impegno di TCL nel rendere la tecnologia accessibile a tutti. Offre una combinazione equilibrata di funzionalità essenziali e miglioramenti innovativi in un pacchetto compatto e user-friendly.

TCL 501 sarà disponibile da fine aprile, a partire da un prezzo consigliato al pubblico di € 69,90 nelle colorazioni Prime Black e Glacial Blue.







Overview disponibilità

TCL 50 5G sarà disponibile da inizio maggio, a partire da un prezzo consigliato al pubblico di € 149,90 nelle colorazioni Dark Blue e Space Grey.

TCL 50 SE è disponibile ora, a partire da un prezzo consigliato al pubblico di € 139,90 (versione 128GB) e € 169,90 (versione 256GB) nelle colorazioni Midnight Blue e Space Grey.

TCL 505 è disponibile ora, a partire da un prezzo consigliato al pubblico di € 109,90 nei colori Space Grey e Ocean Blue.

TCL 501 sarà disponibile da fine aprile, a partire da un prezzo consigliato al pubblico di € 69,90 nelle colorazioni Prime Black e Glacial Blue.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita