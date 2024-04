TRUE FIT PLUS MySound: i nuovi auricolari True Wireless con tecnologia Bluetooth 5.3

li auricolari sono un oggetto indispensabile, soprattutto per gli amanti del fitness. Utili in tantissime occasioni, dalla passeggiata alla corsa al parco, dal trail running fino ai momenti di relax sulla spiaggia, gli auricolari ci permettono di ascoltare la nostra playlist preferita, riducendo la sensazione di stanchezza e spronandoci a raggiungere performance sportive migliori.

Sono loro che rendono l’allenamento più coinvolgente, piacevole e intenso, ma sappiamo anche quanto sia scomodo avere a che fare, durante il nostro workout, con cuffie che cadono o si spostano, creando inutili distrazioni.

È per questo motivo MySound ha creato True Fit Plus, gli auricolari con tecnologia Bluetooth 5.3 perfetti per tutti coloro che praticano sport, a qualsiasi intensità!

Progettati per ogni tipo di sport, gli auricolari True Fit Plus di MySound presentano archetti in silicone con un’ottima tenuta, anche in caso di movimenti bruschi, in modo da non perderli durante la corsa veloce, i salti, le trazioni e, addirittura, durante gli allenamenti con il sacco.

E a differenza dei normali auricolari Bluetooth che sono collegati tra loro tramite cavo, i True Fit Plus di MySound possiedono una tecnologia true wireless e non presentano alcun filo tra le due unità. Grazie a ciò, si configurano come la soluzione ideale per chi pratica sport dinamici, durante i quali i cavi potrebbero rappresentare un fastidioso ostacolo alla libertà di esecuzione dei movimenti.







Certificati IPX5, gli auricolari Bluetooth True Fit Plus di MySound sono totalmente resistenti agli schizzi d’acqua e al sudore. Una caratteristica, questa, davvero importante perché specialmente in estate, quando le temperature si fanno più calde, è fondamentale avere a disposizione degli auricolari sweat-proof, a prova di sudore in qualsiasi circostanza, a casa, all’aperto e in palestra.

Pratici, compatti e dal design ricercato, gli auricolari True Fit Plus di MySound garantiscono un’eccezionale qualità del suono, anche durante le chiamate. Direttamente con il sensore touch integrato all’auricolare, con questa novità firmata MySound basta un semplice tocco per passare dalla riproduzione musicale alle telefonate e viceversa, senza l’utilizzo dello smartphone, per avere sempre a portata di click la possibilità di chiamare amici e parenti.

Con un’autonomia di 8 ore di ascolto continuato, che diventano 32 ore grazie alla custodia di ricarica, gli auricolari True Fit Plus di MySound sono perfettamente compatibili con i sistemi operativi Apple e Android.

Inclusi nella confezione i gommini Easy Fit in 3 misure (S, M, L) per offriti la massima compatibilità con il tuo orecchio.

Specifiche Tecniche:

· Versione Bluetooth: 5.3

· Range trasmissione: 10 metri

· 8 ore di utilizzo con una ricarica

· Tempo di ricarica: auricolare 1,7 ore; case di ricarica 2 ore

· Case di ricarica che consente 3 ricariche complete degli auricolari

· Colore: nero.

Prezzo consigliato al pubblico: 59,99 euro

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita