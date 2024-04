Lenovo: in arrivo i nuovi desktop ThinkCentre alimentati da processori AMD Ryzen Pro 8000

Lenovo ha presentato la nuova serie di PC desktop ThinkCentre dotati di processori desktop AMD Ryzen™ PRO 8000 con capacità NPU integrate fino a 16 TOPS (trilioni di operazioni al secondo) per l'elaborazione di attività AI, tra cui ThinkCentre M75t Gen 5, dalle prestazioni elevate, ThinkCentre M75s Gen 5, più flessibile, e ThinkCentre M75q Gen 5, più compatto.

Progettati per il multitasking, il desktop tower ThinkCentre M75t Gen 5 e la versione small ThinkCentre M75s Gen 5 vantano un processore desktop AMD Ryzen PRO 8000 che aumenta la potenza delle prestazioni AI.

Combinati a una grafica integrata con tecnologia AMD RDNA 3, a una memoria DDR5 fino a 64 GB (5600 MHz) e a uno spazio di archiviazione SSD Gen4 fino a 2 TB, entrambi i desktop assicurano una velocità straordinaria che li rende la scelta ideale per svolgere le attività quotidiane come la navigazione, la gestione della posta elettronica e dei contenuti multimediali, ma anche per eseguire compiti più impegnativi che richiedono l’elaborazione intensiva di dati.

Smart ed efficienti, i desktop ThinkCentre M75t Gen 5 e ThinkCentre M75s Gen 5 acquisiscono maggiore dinamicità grazie alle funzionalità AI dei chip Lenovo, tra cui la gestione prioritaria dell'utilizzo dell'energia verso le applicazioni in uso e una ventola con AI che ne ottimizza la velocità, in modo che il sistema rimanga fresco, riducendo i livelli di rumore. Grazie alle funzionalità AI di Lenovo, i desktop massimizzano le prestazioni dei software di rendering video per i content creator, aumentano la velocità della ventola durante le sessioni di coding più intense e bilanciano le prestazioni dei software durante le operazioni in modalità multitasking. Le funzionalità AI apprendono continuamente durante l’utilizzo in multitasking, rendendo il computer più intelligente ed efficiente man mano che lo si utilizza.

Per le aziende che necessitano di maggiore spazio, entrambi i desktop offrono uno slot di espansione flessibile per le integrazioni hardware, nove porte USB che facilitano la connettività oltre alla possibilità di supportare fino a quattro schermi compatibili indipendenti. I content creator, gli ingegneri, gli artisti e tutti coloro che sono alla ricerca di maggiori opzioni per la grafica apprezzeranno la capacità del desktop ThinkCentre M75t Gen 5 tower di ospitare una scheda grafica AMD Radeon RX 550 4G o AMD Radeon RX 6600LE.

Compatto al punto da entrare in una scatola di scarpe, il ThinkCentre M75q Gen 5 è un piccolo desktop con performance di alto livello, progettato per adattarsi praticamente a qualsiasi luogo e settore, dalla sanità, alla finanza al retail. Con un processore desktop AMD Ryzen 7 PRO 8700GE, una grafica integrata con tecnologia AMD RDNA 3 e fino a 64 GB di memoria DDR5 a doppio canale (5200 MHz), questo desktop offre prestazioni di altissimo livello pur restando così piccolo da poter essere nascosto dietro un monitor.

Nonostante le dimensioni ridotte, il ThinkCentre M75q Gen 5 è comunque espandibile, personalizzabile e facilmente aggiornabile. È in grado di supportare sette connessioni USB, integra due unità SSD Gen 4, dispone di un supporto driver che consente di utilizzare le versioni precedenti del sistema operativo, può collegarsi a tre display compatibili in modo da garantire il massimo livello di multitasking ed è dotato di accesso diretto all'unità SSD e al modulo di memoria che ne facilita l'espansione in caso di necessità (le schede sono vendute separatamente). Per gli ambienti più compatti, il ThinkCentre M75q Gen 5 può essere montato con un supporto VESA universale così da liberare ulteriore spazio.

Prezzi e disponibilità in EMEA

Lenovo ThinkCentre M75t Gen 5 sarà disponibile da agosto 2024 a un prezzo di partenza di 699€.

Lenovo ThinkCentre M75s Gen 5 sarà disponibile da giugno 2024 ad un prezzo di partenza di 699€.

Lenovo ThinkCentre M75q Gen 5 sarà disponibile da giugno 2024 ad un prezzo di partenza di 699€.

