Epson presenta una nuova stampante di largo formato

Epson ha annunciato SC-P20500, il nuovo modello della linea SureColor che, oltre ad aumentare la produttività e la qualità, combina l'efficienza e la qualità dell'immagine a vantaggio di fotografi fine art professionali, laboratori fotografici, produttori di cartellonistica per interni, copisterie e aziende.

Questa stampante da 64 pollici presenta una serie di miglioramenti rispetto al modello precedente SC-P20000, tra cui il set di inchiostri a 12 colori con arancione, verde e viola e la modalità BEO (Black Enhanced Overcoat), che migliora il contrasto e la tonalità, riducendo al tempo stesso l'effetto bronzing sui supporti lucidi. Nonostante l'aggiunta di nuovi colori, SC-P20500 offre la stessa velocità di stampa a 8 passate (19,2 m2/ora) del modello SC-P20000 e un'elaborazione dei dati più veloce.

SC-P20500 utilizza la stessa testina di stampa (Epson PrecisionCore MicroTFP) della SC-P9500 e funziona in modo estremamente efficiente, per assicurare tempi di consegna rapidi senza compromettere la qualità dell'immagine. Non solo: offre maggiore affidabilità grazie a funzioni come la tecnologia NVT (Nozzle Verification Technology), che compensa automaticamente eventuali ostruzioni degli ugelli, e le coperture antipolvere per testina e supporti, che evitano inutili ristampe e riducono di conseguenza i costi.

Estremamente facile da usare grazie al caricamento dei supporti senza perno e all'intuitivo touch-screen da 4,3 pollici, SC-P20500 è progettata per eseguire automaticamente la manutenzione. Fornisce inoltre un'elevata sicurezza tramite la crittografia automatica in formato AES-2560 e consente di archiviare e gestire facilmente i dati mediante il touch-screen di cui è dotata e/o l'utility Epson WebConfig. Come optional, è disponibile anche un'unità SSD da 1 TB per lo storage.

Conforme agli standard EnergyStar 3.1, SC-P20500 ad alta efficienza energetica è anche attenta all'ambiente: è prodotta utilizzando il 30% di plastica riciclata, mentre le sacche di inchiostro da 1,6 litri raddoppiano l'autonomia rispetto al modello precedente permettendo una riduzione fino al 90% dell'uso della plastica per litro rispetto alle cartucce.

Facile da installare e da configurare, SC-P20500 è dotata inoltre di un software Epson avanzato per soddisfare le esigenze dei clienti con elevati volumi di produzione (non è quindi necessario acquistare un software aggiuntivo separato). Epson Edge Print PRO è fornito di serie, mentre Epson Media Installer può essere facilmente scaricato e utilizzato per configurare con facilità i supporti.

Per il monitoraggio della stampante è anche disponibile la piattaforma Epson Cloud Solution PORT. La tecnologia Adobe Embedded Print Engine è invece inclusa nel modulo Adobe PS, disponibile come optional, per migliorare la riproduzione dei PDF e velocizzare l'elaborazione RIP.

