ll cinema a casa propria con i nuovi televisori BRAVIA di Sony

La serie BRAVIA si rinnova e diventa lo strumento per eccellenza per la visione dei ​ film: una linea di prodotti appositamente pensata per replicare le emozioni del grande schermo in salotto. Con la diffusione dei servizi di streaming, sempre più persone preferiscono godersi lo spettacolo del cinema rimanendo comodamente sedute sul divano di casa. Dai professionisti della produzione cinematografica, dalle cineprese digitali ai monitor o le cuffie professionali, Sony ha maturato una vasta conoscenza del settore e sa esattamente cosa cercano registi e content creator.

La nuova gamma BRAVIA non si limita ad amplificare il senso di realismo dei contenuti cinematografici, ma riesce a trasmettere la magia delle grandi sale anche negli ambienti domestici, con suoni e immagini di qualità superiore. Riunendo televisori, soundbar e altre tecnologie ​ di home audio sotto un unico brand, l’azienda punta a offrire ai clienti tutti i dispositivi necessari per vivere un’esperienza cinematografica insuperabile, fatta di immagini e suoni all’altezza delle intenzioni dei filmmaker, evocativi e spettacolari. I TV BRAVIA e i prodotti home audio BRAVIA Theatre condividono le stesse caratteristiche e lo stesso design, perciò è facilissimo scegliere e comporre un sistema di home entertainment completo e ad alte prestazioni.

Le novità della linea BRAVIA 2024 includono diversi modelli di televisori suddivisi in tre serie. L’ammiraglia sarà la serie BRAVIA 9, pronta a conquistare gli spettatori con un’elevata luminanza di picco, neri intensi, contrasti accentuati e colori splendidamente naturali. A complemento di questa straordinaria esperienza, Sony ha annunciato anche la nuova gamma di prodotti home audio BRAVIA Theatre, che permetterà di apprezzare tutte le sfumature audiovisive dei grandi film, anche a casa.

I TV BRAVIA ottimizzano automaticamente colore, contrasto e luminosità tenendo conto del fatto che un soggiorno è più luminoso di una sala cinematografica. In questo modo, le immagini risulteranno esattamente come il regista le ha immaginate, anche se trasmesse sullo schermo di un televisore domestico. Uno degli elementi che rende possibile questa esperienza è l’elevata luminosità di picco del modello BRAVIA 9, combinata a un controllo preciso della retroilluminazione. Quando ogni parte dello schermo è correttamente illuminata, la scena diventa più realistica che mai e si riescono a cogliere tutti gli impercettibili dettagli studiati dal filmmaker, soprattutto con le modalità Studio Calibrated sviluppate in collaborazione con i principali servizi di streaming.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita