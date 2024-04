LG annuncia l’arrivo in Italia delle gamme TV 2024 OLED e QNED

LG ha annunciato la disponibilità sul mercato italiano delle attesissime gamme 2024 di TV OLED e QNED, caratterizzate da prestazioni eccezionali e un’esperienza d’uso incredibilmente versatile e personalizzabile ispirata alla vision “Sync to you, Open to All”.

La gamma 2024 è composta da un’evoluzione delle serie M4, G4, C4 e B4, sulle quali LG ha introdotto quest’anno importanti novità tecnologiche.

Alla base dell’offerta OLED 2024 c’è il nuovo processore α11 con AI, presente sui modelli LG OLED evo M4 e G4. Il nuovo processore è in grado di migliorare efficacemente la qualità delle immagini e dell’audio grazie a un miglioramento del 70% nelle performance grafiche e a una velocità di elaborazione superiore del 30% rispetto ai modelli precedenti.

Lascia a bocca aperta anche la tecnologia Brightness Booster Max che quest’anno consente di ottenere picchi di luminosità fino al 150% superiore rispetto a quella dei TV OLED tradizionali, per un’esperienza di visione più realistica e coinvolgente.

Le serie C4 e B4, provviste rispettivamente del rinnovato processore α9 Gen7 con AI e del nuovo processore α8 con AI, confermano le caratteristiche di qualità di visione che rendono OLED la scelta ideale per chi cerca un’esperienza di visione immersiva grazie a colori vivaci e precisi, neri profondi e un rapporto di contrasto infinito per immagini straordinariamente realistiche.

I processori con Intelligenza artificiale di cui sono dotati i nuovi TV OLED abilitano funzioni innovative come AI Picture Pro, che offre un upscaling migliorato per una maggiore chiarezza delle immagini, rispettando l’eventuale grana della pellicola originale ed evitando effetti artificiali; mentre la funzione AI Sound Pro rende più coinvolgenti le azioni sullo schermo grazie al suono surround virtuale riprodotto dagli altoparlanti integrati nel TV, accentuando ulteriormente il senso di immersione e realismo.

Il fiore all’occhiello della nuova collezione è LG OLED M4, il primo televisore OLED con trasmissione video e audio wireless fino a 4K 144Hz. La gamma vanta quest’anno numerose opzioni di polliciaggio (65”, 77”, 83” e 97”) che arriveranno nella seconda metà dell’anno. Tutti i modelli sono provvisti dell’innovativa tecnologia wireless che consente di installare il TV a parete senza cavi visibili grazie alla possibilità di posizionare lo Zero Connect Box - l’hub che accoglie tutte le connessioni tipiche di un TV - in un altro punto della stanza rispetto allo schermo per un’esperienza di visione immersiva, mantenendo l’ambiente perfettamente ordinato.

Si conferma anche sulla collezione 2024 la vocazione gaming dei TV OLED LG.

Oltre a un refresh rate di 144Hz in 4K e alla compatibilità completa con le caratteristiche HDMI 2.1 su tutti gli ingressi, i nuovi TV OLED sono provvisti della funzione Game Optimizer, che consente di selezionare e passare rapidamente tra i vari preset di visualizzazione, e supportano NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync, che eliminano il tearing e lo stuttering per un’esperienza di gioco più dinamica e realistica.







Gamma QNED 2024: un’esperienza cinematografica a casa

La gamma QNED 2024 si amplia con nuovi modelli, tecnologie premium e dimensioni ideali per ogni spazio abitativo, grazie a diagonali che vanno dai 43 ai 98 pollici, che rispondono alla crescente domanda di schermi LCD premium di grandi dimensioni.

La gamma QNED è stata studiata per offrire un’esperienza di visione coinvolgente grazie alla combinazione delle tecnologie Quantum Dot e NanoCell, che aumenta la ricchezza dei colori e la profondità di visione dei contenuti.

In particolare la gamma QNED 2024 include le serie QNED89, QNED86, QNED87 e QNED80.

Per ottenere i livelli di contrasto realistici, i TV LG QNED utilizzano la tecnologia Advanced Local Dimming per un contrasto vivido e una luminosità eccezionale.

Inoltre, i modelli QNED86 e QNED89 hanno un pannello a 120Hz che, insieme alle 4 porte HDMI con VRR e FreeSync, li rende particolamente adatti anche per il gaming.

La gamma QNED 2024 offre numerose novità sul fronte del design che, oltre ad adottare un aspetto più premium grazie alla riduzione dello spessore a soli 29 millimetri e a una migliore organizzazione dei cavi, è anche funzionale grazie allo stand regolabile in altezza che consente di abbinare il TV a una soundbar con semplicità.

Audio compatibile

Per un'esperienza di intrattenimento domestico più ricca e coinvolgente, i TV OLED LG e i TV QNED possono essere abbinati in modalità wireless con le soundbar LG grazie alla tecnologia WOWCAST senza compromettere la qualità dell’audio. La funzionalità WOW Orchestra sincronizza invece i canali audio degli altoparlanti integrati e della soundbar per offrire un audio più intenso e coinvolgente mentre la WOW Interface permette di controllare la soundbar direttamente sullo schermo del TV con un unico telecomando.

In particolare la soundbar SC9S è la soluzione ideale da abbinare ai TV LG grazie al design elegante e minimale e alle prestazioni audio: i due speaker laterali up-firing offrono un audio immersivo mentre lo speaker centrale supplementare, proiettando il suono verso l'alto, migliora l'udibilità dei dialoghi nei film e contribuisce a estendere il palcoscenico sonoro.

WebOS: ancora più personalizzabile e aggiornamenti per 5 anni

Nel 2024, LG celebra i 10 anni dell’apprezzatissimo sistema operativo per smart TV webOS che quest’anno offre nuove opzioni di personalizzazione per un’esperienza di fruizione costruita sui propri interessi: webOS consente infatti di creare fino a 10 profili utente sullo stesso televisore per adattare l'esperienza ai propri gusti e preferenze attraverso i consigli basati sulla cronologia di utilizzo, la personalizzazione della schermata Home e delle altre impostazioni tra cui i preset della qualità d’immagine. Per un'esperienza d'uso ancora più fluida, la schermata Home offre un'anteprima dei contenuti guardati di recente o delle applicazioni utilizzate più di frequente, consentendo di riprendere in modo semplice e veloce da dove si era interrotto.

La piattaforma webOS garantisce inoltre elevati livelli di connettività grazie al supporto di Matter, lo standard universale della smart home per l’interoperabilità IoT, e al supporto Apple AirPlay e Google Chromecast, che consentono di trasmettere con facilità i contenuti dal proprio mobile al grande schermo.

Un’importante novità di quest’anno riguarda il lancio di webOS Re:New, lo speciale programma che consentirà di ricevere 4 aggiornamenti del sistema operativo nel corso dei prossimi 5 anni per godere di un’esperienza utente sempre aggiornata. L’upgrade sarà disponibile anche per i modelli TV OLED 2022 e QNED Mini LED 8K 2022 e, successivamente, sarà esteso anche ad altri smart TV LG.

I primi modelli delle nuove gamme di TV OLED e QNED sono disponibili con i seguenti prezzi di lancio consigliati al pubblico:

LG OLED evo M4 (97”, 83”, 77”, 65”): 29.999, 7.499, 5.499, 3.999 euro

LG OLED evo G4 (83”, 77”, 65”, 55”): 6.499, 4.699, 3.199, 2.399 euro

LG OLED evo C4 (83”, 77”, 65”, 55”, 48”, 42”): 4.999, 3.999, 2.599, 1.799, 1.499, 1.299 euro

LG OLED B4 (77”, 65”, 55”): 3.299, 2.399, 1.599 euro

QNED89 (98”): 4.999 euro

QNED86-87 (75”, 65”, 55”, 50”): 3.499, 2,299, 1.499, 1.199, 999 euro

QNED80 (86”, 75”, 65”, 55”, 50”, 43”): 2.999, 1.799, 1.299, 999, 899, 699 euro

