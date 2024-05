Asteroid Institute e Google Cloud hanno identificato 27.500 nuovi asteroidi con il cloud computing

Google Cloud sta collaborando con l'Asteroid Institute per applicare i moderni strumenti e algoritmi di cloud computing per trovare e mappare gli asteroidi nel nostro sistema solare.

Asteroid Institute e Google Cloud hanno identificato 27.500 nuovi asteroidi analizzando miliardi di rilevamenti, scoprendo in poche settimane tanti asteroidi quanti ne sono stati trovati in tutto il mondo in un intero anno. Questo progetto ha rivoluzionato la scoperta dei pianeti minori: è stato realizzato senza costruire nuovi strumenti o tecnologie costose, semplicemente sfruttando la tecnologia di Google Cloud e i set di dati pubblici esistenti.

L'Asteroid Institute ha scelto Google Cloud come fornitore di cloud per la sua scalabilità, facilità d'uso e per i suoi prodotti all'avanguardia per i dati e l'intelligenza artificiale. Le due organizzazioni stanno anche esplorando come la tecnologia IA di Google possa essere utilizzata in futuro per analizzare e verificare automaticamente le immagini, aiutando i ricercatori a scalare meglio il loro lavoro.

