realme annuncia l’arrivo della serie realme 12 5G

realme ha annunciato ufficialmente la data di lancio dell'attesissima serie 12 5G, che arriverà il 14 maggio e sarà composta dai modelli realme 12+ 5G, realme 12 5G e realme 12x 5G.

realme 12+ 5G è dotato del chipset MTK 7050, che vanta il punteggio massimo Doxmark, garantendo performance elevate in diverse attività.

realme 12+ 5G combina la potenza del sistema OIS di Sony con l'eccellenza della fotocamera primaria LYT 600 da 50MP di Sony. Con lo zoom 2X nel sensore, la fotocamera principale garantirà immagini più chiare senza rinunciare alla qualità, offrendo maggiore stabilità di scatto per catturare con precisione soggetti a distanze diverse.

Inoltre, realme 12+ 5G è il primo smartphone del segmento a introdurre la tecnologia “Rainwater Smart Touch”, che offre agli utenti maggiore tranquillità nei casi in cui l'acqua venga a contatto con lo schermo durante l'utilizzo. realme 12+ 5G sarà anche l'unico smartphone del segmento realizzato in pelle vegana premium altamente resistente.

realme 12 5G sarà disponibile in nuovi colori e introdurrà l'innovativa funzione "Dynamic Button", grazie a cui gli utenti potranno personalizzare il pulsante di accensione per accedere rapidamente a diverse funzionalità, come la modalità aerea, l'avvio rapido del wallet e di altre app di terze parti.

Posizionato come il “Maestro del 5G fluido e veloce”, realme 12x 5G invece è progettato per stupire con il suo design e la sua interfaccia 5G. Grazie al potente processore Dimensity 6100+ 5G e agli algoritmi di ottimizzazione della rete, il realme 12x 5G gestisce senza difficoltà sessioni di gioco e carichi intensi. Per la prima volta nel suo segmento di prezzo, il realme 12x 5G introduce il "Light Feather Design" tipico dei modelli flagship. Alla luce del sole, i motivi a piuma del telefono si adattano alle variazioni di luce e ombra, restituendo un design leggero e raffinato.

La serie realme 12 5G verrà presentata ufficialmente in Italia il 14 maggio a Milano.

