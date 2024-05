Ho.Mobile: arrivano 5G e le eSIM

ho.Mobile ha lanciato un nuovo portafoglio di offerte, maggiormente semplificato per rispondere alle esigenze e le aspettative dei clienti, e annuncia l’arrivo del 5G che permetterà di godere di un’esperienza di navigazione potenziata e avere ancora migliori performance.

Il nuovo portafoglio include quattro nuove offerte, con opzioni che partono da 150 GB fino a 250 GB, due delle quali includono gratuitamente la connettività 5G e un’assistenza personalizzata via whatsapp con un operatore dedicato, mentre per le altre due il 5G sarà disponibile attivando i servizi “ho.+” o “ho. Il Turbo”.

La rete 5G, grazie alla sua velocità e la bassa latenza, metterà a disposizione dei clienti ho. Mobile prestazioni superiori con tanti vantaggi per le diverse attività quotidiane, come download e upload più veloci e una miglior connessione per il gaming o per lo streaming e le videocall.

I clienti ho. Mobile potranno navigare fino al doppio della velocità, senza extracosti. Potranno inoltre ottenere il massimo delle prestazioni con il 5G, effettuando un cambio piano verso una delle offerte che include la connettività 5G o attivando i servizi “ho.+” o “ho. il Turbo”. Le offerte 5G e i servizi ho.+ e ho. Il Turbo, oltre ad abilitare la navigazione in 5G, consentiranno di navigare al massimo della velocità anche in 4G nel caso in cui il cliente non abbia un device 5G o non sia in una zona coperta dal 5G.

ho. Mobile annuncia inoltre l’arrivo, per i nuovi e già clienti, delle eSIM, sim virtuali che consentono di attivare un’offerta senza avere una SIM fisica. I nuovi clienti potranno acquistare l’eSIM sul sito di ho. Mobile o nei punti vendita. I già clienti potranno effettuare la sostituzione della SIM fisica con una eSIM tramite l’app di ho. Mobile.

