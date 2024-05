Apple presenta il chip M4

Apple ha annunciato il suo nuovissimo chip M4, basato su una tecnologia a 3 nanometri di seconda generazione. M4 è un SoC (System on a Chip) che migliora l’efficienza energetica del chip Apple, già all’avanguardia nel settore, rendendo possibile il design ultrasottile di iPad Pro.

Con M4, le prestazioni di iPad Pro fanno un enorme balzo in avanti rispetto al modello precedente con M2: il chip M4 contiene 28 miliardi di transistor creati usando una tecnologia a tre nanometri di seconda generazione che aumentano l’efficienza energetica del chip Apple. Il chip M4 introduce anche un nuovo motore del display riprogettato usando tecnologie all’avanguardia da cui dipendono la precisione, l’accuratezza dei colori e la luminosità uniforme dell’Ultra Retina XDR, un display all’avanguardia creato combinando la luce di due pannelli OLED.

Il chip M4 ha una nuova CPU fino a 10-core che ora offre fino a quattro performance core e ben sei efficiency core. I core di ultima generazione permettono una migliore predizione delle diramazioni, con motori di esecuzione e decodifica più ampi per i performance core, e un motore di esecuzione più profondo per gli efficiency core. Entrambe le tipologie di core hanno acceleratori di machine learning di ultima generazione migliorati.

La CPU del chip M4 è fino a 1,5 volte più veloce rispetto a quella del potente M2 di iPad Pro di generazione precedente. La nuova GPU 10-core di M4 è stata sviluppata a partire dall’architettura grafica di ultima generazione della famiglia di chip M3. Offre Dynamic Caching, un’innovazione Apple che alloca la memoria locale nell’hardware in modo dinamico e in tempo reale per aumentare notevolmente l’utilizzo medio della GPU. Questo porta ad aumentare significativamente le prestazioni con app professionali e giochi più esigenti.







Il ray tracing con accelerazione hardware arriva per la prima volta su iPad, dando vita a ombre e riflessi incredibilmente realistici nei giochi e nei contenuti grafici più elaborati. La GPU offre anche il mesh shading che, grazie all’elaborazione geometrica più potente ed efficiente, permette il rendering di scene più complesse nei giochi e nelle app dalla grafica sofisticata. M4 dà anche una marcia in più al rendering in app professionali come Octane, quadruplicandone la velocità rispetto al chip M2. Grazie a questi miglioramenti alla CPU e alla GPU, il chip M4 continua a offrire livelli di prestazioni per watt all’avanguardia nel settore. A parità di performance, M4 consuma la metà rispetto al chip M2 e un quarto rispetto ai chip dei PC portatili di ultima generazione con design leggero e sottile.

Il Neural Engine è un blocco IP nel chip dedicato all’accelerazione dei carichi di lavoro AI e quello di M4 è velocissimo. È il Neural Engine più potente che Apple abbia mai realizzato: con una capacità di calcolo che arriva a 38.000 miliardi di operazioni al secondo, è 60 volte più veloce del primo Neural Engine nel chip A11 Bionic. Insieme agli acceleratori di ML di ultima generazione nella CPU, a una GPU ad alte prestazioni, a una maggiore banda della memoria unificata, il Neural Engine rende il nuovo M4 un chip straordinariamente potente per l’AI. E grazie alle funzioni AI di iPadOS come “Trascrizioni Live”, che genera sottotitoli in tempo reale, e “Ricerca visiva”, che rileva gli oggetti nelle foto e nei video, il nuovo iPad Pro consente di eseguire attività AI rapidamente e sul dispositivo.

