Final Cut Pro trasforma la creazione video con Live Multicam su iPad

Apple ha presentato Final Cut Pro per iPad 2, con enormi aggiornamenti che fanno emergere le capacità straordinarie del nuovo iPad Pro.

Il nuovo aggiornamento di Final Cut Pro per iPad trasforma iPad in uno studio di produzione più potente e rende possibili flussi di editing video completamente nuovi, offrendo al contempo una maggiore versatilità con la nuovissima Apple Pencil Pro. E grazie al chip M4 sul nuovo iPad Pro, il rendering finale è fino a 2 volte più veloce, e chi si occupa di editing video apprezzerà la possibilità di avere fino a 4 volte più stream video ProRes RAW che con M1.

Final Cut Pro per iPad 2 introduce Live Multicam, una nuova, innovativa soluzione che permette di riprendere la stessa scena da un massimo di quattro angolazioni diverse, che si stia lavorando con i propri dispositivi o collaborando con altri. Live Multicam si collega in wireless via Final Cut Camera, una nuova app di acquisizione video che permette al regista di visualizzare e controllare in tempo reale fino a quattro iPhone o iPad. Le impostazioni dei feed video di ogni fotocamera, come esposizione, messa a fuoco, zoom e altro ancora, possono essere regolate direttamente in Final Cut Pro per iPad 2 per ottenere con facilità il risultato perfetto. Le anteprime dei clip da montare vengono trasferite immediatamente in Final Cut Pro per iPad e sostituite in background con file alla piena risoluzione, così si può passare facilmente dalla produzione all’editing.

Per rendere possibile l'uso della funzione Live Multicam in Final Cut Pro per iPad 2, è stata creata la nuova app Final Cut Camera per iPhone e iPad, che permette di monitorare e controllare in tempo reale ogni feed video individualmente. Sfruttando gli incredibili sistemi di fotocamere di iPhone e iPad, Final Cut Camera consente di regolare opzioni come il bilanciamento del bianco e la messa a fuoco manuale, e di monitorare le riprese con indicatori di sovraesposizione e misuratori audio. Ora è anche possibile regolare ISO e velocità dell’otturatore, o attivare il focus peaking per moltiplicare il potenziale del sistema di fotocamere di iPad Air e iPad Pro. Final Cut Camera può anche essere scaricata come app di acquisizione video a sé stante, per fare riprese professionali con iPhone e iPad usando controlli manuali di precisione.

Per una gestione più flessibile dell’archiviazione, Final Cut Pro per iPad 2 ora consente di creare e aprire file archiviati su unità esterne e di importare contenuti multimediali senza occupare spazio su iPad. Chi si occupa del montaggio può condividere velocemente progetti esterni con altri professionisti che si occuperanno dell’editing, o trasferirli in Final Cut Pro per Mac. Può creare nuovi progetti su unità di archiviazione esterne e importare facilmente file ad alta risoluzione e codec professionali come ProRes e Log.

Final Cut Pro per iPad 2 offre nuove opzioni per personalizzare i progetti. L’utente può scegliere fra 12 nuovi preset per il color grading, 8 titoli di testo base e 20 nuove colonne sonore, oppure aggiungere degli sfondi dinamici per creare sovrapposizioni di effetti o sequenze di titoli.

Final Cut Pro 10.8 sarà disponibile come aggiornamento gratuito per chi usa già l’app e includerà l’opzione Enhance Light and Color, che permette di migliorare colore, bilanciamento cromatico, contrasto e luminosità in un unico passaggio, ed è ottimizzata per i contenuti multimediali SDR, HDR, RAW e con codifica Log.

Final Cut Pro per iPad 2 sarà disponibile prossimamente come aggiornamento gratuito per chi usa già l’app, e a €4,99 (Iva inclusa) al mese o €49 (Iva inclusa) all’anno, con un mese di prova gratuita, per chi la scarica per la prima volta dall’App Store.

Final Cut Camera sarà disponibile gratuitamente questa primavera come app singola.

Final Cut Pro per Mac 10.8 sarà disponibile come aggiornamento gratuito per chi usa già l’app e a €349,99 (Iva inclusa) per chi la scarica per la prima volta dal Mac App Store. Chi ancora non usa Final Cut Pro può scaricare una versione di prova gratuita di 90 giorni.

