Selmo.io, la piattaforma per il live commerce arriva sul mercato italiano

Selmo.io, la piattaforma leader in Europa per il live commerce, fa il suo debutto sul mercato italiano.

Il sistema Selmo consente di automatizzare le vendite tramite commenti: il negozio può creare un codice, ad esempio "selmo abito" ed abbinarlo ad un determinato prodotto. Quando un cliente inserisce questo codice in un commento su Facebook, riceverà non solo un messaggio che lo informa che il prodotto è stato aggiunto al suo carrello, ma anche l’iter da seguire per compilare i dati ed effettuare il pagamento. Il venditore vedrà questo ordine già creato con tutti i dettagli all’interno di Selmo.

Il sistema Selmo semplifica la raccolta e la realizzazione degli ordini effettuati durante le vendite in diretta. Offre al venditore un maggiore controllo sugli ordini e sulle giacenze del magazzino. I negozi che utilizzano Selmo possono inviare con un clic i riepiloghi (elenco dei prodotti ordinati) a tutti i clienti che hanno effettuato acquisti durante la live session.

Selmo supporta il negozio dal momento in cui il cliente aggiunge un commento social dove dichiara di voler acquistare un determinato prodotto, alla creazione di un ordine, fino all'accettazione del pagamento, alla spedizione e alla stampa di una fattura o di una ricevuta. In più, i negozi possono condurre attività di vendita contemporaneamente su Facebook e su Instagram e tutti gli ordini da entrambe le piattaforme vengono automaticamente raccolti nel pannello del venditore su Selmo. Selmo, quindi, aumenta anche la comodità dei venditori, liberandoli dal lavoro manuale, noioso e di routine, e facendo risparmiare loro molto tempo.

Un'altra importante novità riguarda i negozi online: indipendentemente dal fatto che il cliente effettui un ordine in diretta Facebook, in un post o sul sito, tutti i prodotti rientrano nello stesso carrello consentendone la gestione ed il pagamento in un’unica tranche. Selmo viene utilizzato da negozi di ogni portata, indipendentemente da cosa vendono e in quali quantità. Il sistema è progettato in base ai suggerimenti dei clienti, motivo per cui risponde così bene alle loro esigenze.

