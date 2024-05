Microsoft lancia i PC con Copilot+: disponibili dal 18 giugno

Microsoft ha presentato i nuovi PC Copilot+, una nuova categoria di PC che consentirà esperienze di intelligenza artificiale dalle performance uniche.

Dotati di processore Snapdragon Serie X, i PC Copilot+ sono ottimizzati per eseguire localmente task di AI con le migliori prestazioni, grazie a 8 core ad alte prestazioni e 4 core per garantire la massima efficienza integrati nella CPU X Elite. I PC Copilot+ sono preordinabili a partire da oggi e disponibili a partire dal 18 giugno.

Inoltre Windows ha ora più applicazioni Arm64 native che mai, tra cui Chrome, Spotify, Zoom, Slack, Blender e Davinci Resolve.

In arrivo poi nuove esperienze Copilot che includono miglioramenti a Cocreator in Paint by Designer, Windows Studio Effects, sottotitoli live e altro ancora.

L’azienda ha annunciato inoltre una nuova esperienza guidata dall’intelligenza artificiale, chiamata “Recall”. Recall aiuta gli utenti a trovare rapidamente elementi sul proprio PC, come documenti, immagini, siti web e altro ancora.

Infine Microsoft ha introdotto i nuovi Surface Pro e Surface Laptop: i dispositivi touchscreen ultraleggeri e sottili più intelligenti della loro categoria.





Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita