Yoga Slim 7x e ThinkPad T14s Gen 6, i primi PC AI di Lenovo basati su Snapdragon X Elite

Lenovo ha annunciato Lenovo Yoga Slim 7x e Lenovo ThinkPad T14s Gen 6, i suoi primi PC AI di nuova generazione basati su Snapdragon X Elite. Grazie a un'elaborazione intelligente in locale delle attività basata su software e l'aumento della produttività, della creatività e della sicurezza, questi PC Copilot+ offrono un'esperienza completamente nuova nell'interazione con il PC.







Con Lenovo Yoga Slim 7x basato sull'intelligenza artificiale, i creatori possono dedicare meno tempo all'editing, al rendering e all'elaborazione e più tempo alla creazione, indipendentemente dal punto in cui si trovano. La NPU Hexagon del processore Snapdragon X Elite di Lenovo Yoga Slim 7x offre ai creatori l'accesso integrato a funzionalità come text-to-image, funzionalità avanzate di editing di foto e video, feedback sulla creazione e la modifica del testo, nonché molte altre funzioni che liberano tempo che viene speso meglio per ideare nuove attività creative. Ulteriori esperienze utente più intelligenti includono qualità e funzionalità avanzate della fotocamera e delle chiamate, audio ad alta definizione senza perdita di dati, streaming 4K, connettività Internet più veloce e maggiore sicurezza. Ciò significa che, sebbene Lenovo Yoga Slim 7x sia in grado di gestire anche attività complesse in velocità, è anche estremamente efficiente dal punto di vista energetico durante l'elaborazione di carichi elevati, il che si traduce in una durata della batteria fino a più giorni2 grazie alla batteria da 70 Wh, in modo che le idee non debbano mai fermarsi. Il Lenovo AI Core funziona anche in tandem con il processore Snapdragon X Elite per determinare in modo intelligente l'esatto scenario dell'utente, regolando dinamicamente la potenza e l'efficienza a seconda dell'attività da svolgere. Ciò significa l'accesso a potenti funzionalità abilitate all'intelligenza artificiale in un dispositivo sottile e portatile, pronto all'uso quando e dove la creatività colpisce.

A partire da soli 1,28 kg e sottile fino a 12,9 mm, il Lenovo Yoga Slim 7x è tanto portatile quanto potente. Le creazioni realizzate sul Lenovo Yoga Slim 7x prendono vita su un pannello touch OLED PureSight da 14,5" 16:10 3K 90Hz 1000nits di luminosità di picco de dispositivo con supporto della gamma di colori sRGB e P3 al 100% e supporto TUV Rheinland Low Blue Light. La webcam FHD MIPI IR offre immagini nitide durante le videochiamate e dispone di quattro microfoni Voice ID per conversazioni chiare. Anche l'audio risuona con una chiarezza realistica grazie al sistema audio a quattro altoparlanti di Lenovo Premium Suite. La tastiera Premium Suite ha una corsa dei tasti di 1,5 mm su ogni tasto del piatto. L'aggiunta del nuovo rivestimento Yoga con proprietà antiolio maggiormente durevole migliora la sensazione di digitazione e il comfort, mentre il trackpad fino a 135x80 mm porta con sè maggiore precisione quando si è in movimento.







Il ThinkPad T14s Gen 6 è il primo PC AI commerciale di nuova generazione di Lenovo e segna un salto significativo nel regno dei PC basati sull'intelligenza artificiale per uso commerciale. Con un avanzato processore Snapdragon X Elite a bordo, dotato di una GPU Adreno integrata e di un motore AI on-device, il ThinkPad T14s Gen 6 promette un'esperienza utente superiore che stabilisce un nuovo punto di riferimento sia in termini di prestazioni che di efficienza per i notebook aziendali Windows. La NPU integrata 45 TOPS offre funzionalità di intelligenza artificiale sul dispositivo avanzate incentrate sul miglioramento della produttività e sulla facilitazione dei processi di creazione senza interruzioni. Il Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 consente agli utenti di esplorare infinite possibilità creative con nuovi strumenti creativi. COPILOT+ aiuta a semplificare le attività di produttività comuni attraverso la potenza dell'intelligenza artificiale generativa e dell'apprendimento automatico e, con la perfetta integrazione tra le applicazioni di Microsoft 3655, l'efficienza del lavoro diventa simile a quella di avere un assistente personalizzato basato sull'intelligenza artificiale a portata di mano dell'utente.

Dotato di memoria LPDDR5x ad alta velocità fino a 64 GB6 e alloggiato in un elegante fattore di forma ultrasottile da 14" con cornici sottili, il ThinkPad T14s Gen 6 è un simbolo di raffinatezza nel mondo professionale. Gli utenti sperimenteranno un'eccezionale esperienza di collaborazione video grazie alla comoda barra di comunicazione che ospita una telecamera MIPI FHD+IR dotata di un otturatore fisico per la privacy. Gli utenti possono rimanere connessi con il Wi-Fi 7 e le funzionalità 5G sub 6 opzionali6, garantendo una connettività costante ovunque vadano, e possono beneficiare di una batteria da 58 Wh per godere di una durata della batteria di più giorni2 utilizzando il pannello di visualizzazione a basso consumo più efficiente dal punto di vista energetico.





Disponibilità e prezzi:

Lenovo Yoga Slim 7x sarà disponibile a partire da giugno 2024, con un prezzo di partenza previsto di 1599 euro (IVA inclusa).

Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 sarà disponibile a partire da giugno 2024 nel Regno Unito e in Germania, mentre il resto dell'area EMEA sarà disponibile da agosto 2024, con un prezzo di partenza previsto di 1769 euro (IVA esclusa).

