Snapdragon Serie X è la piattaforma che alimenta la nuova generazione di PC Windows con Copilot+

In occasione del debutto di Copilot+, Microsoft e gli OEM mondiali hanno annunciato PC alimentati da Snapdragon® X Elite e Snapdragon X Plus, gli unici dispositivi in grado di dare vita alle esperienze Copilot+. La tecnologia AI all'avanguardia e l'efficienza delle prestazioni di queste piattaforme alimenteranno questa nuova categoria, rivoluzionando il modo in cui gli utenti interagiscono con i loro PC. Insieme, Qualcomm Technologies e Microsoft stanno portando l'intelligent computing a un livello superiore, trasformando l'esperienza del PC.

Qualcomm Technologies sta restituendo all'ecosistema dei PC Windows la leadership in termini di prestazioni con la sua NPU leader di mercato, Snapdragon X Elite, che offre le più elevate prestazioni NPU per watt per i computer portatili, fino a 2,6 volte rispetto a M3 e fino a 5,4 volte rispetto a Core Ultra 7. Grazie all'architettura Qualcomm Hexagon NPU integrata, è in grado di fornire prestazioni di picco fino a 24 TOPS/watt in casi d'uso come la Super Resolution e con la CPU Qualcomm Oryon, Snapdragon X Elite è leader nelle prestazioni per watt, eguagliando le prestazioni di picco delle CPU per PC dei concorrenti con un consumo energetico inferiore del 60%.

“È una nuova era per il PC e la nostra collaborazione con Microsoft combina la potenza di Snapdragon X Series con la potenza di Copilot+ per offrire funzionalità AI rivoluzionarie che ridefiniscono l'esperienza di personal computing, il tutto con prestazioni leader del settore e una durata della batteria di diversi giorni”, ha dichiarato Alex Katouzian, Group General Manager, Mobile, Compute & XR, Qualcomm Technologies. “Oggi i nostri partner OEM globali hanno lanciato i primi PC Copilot+ alimentati esclusivamente da Snapdragon X Series in una varietà di fattori di forma e a diversi livelli di prezzo. Siamo orgogliosi di aver reso possibile questo cambiamento nel settore che pone i PC Windows all'avanguardia della tecnologia e consente agli utenti di spingersi oltre i confini del possibile in termini di produttività, creatività e intrattenimento”.

