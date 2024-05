Philips presenta il nuovo monitor Philips Evnia 27M2N5500

Evnia aggiunge un nuovo e pluripremiato monitor alla serie 5000: il Philips 27M2N5500 dotato di tutto ciò che serve agli utenti per godere di un'esperienza di gioco elettrizzante con prestazioni sempre eccellenti e un’attenzione alla sostenibilità. Il monitor è dotato di un pannello Fast IPS da 27” (68,5 cm) con risoluzione QHD, frequenza di aggiornamento di 180 Hz, MPRT di 0,5 ms, HDR400 e un nuovissimo design sostenibile.

Il pannello Fast IPS che garantisce un gameplay fluido e immagini accattivanti garantisce al monitor Philips Evnia 27M2N5500 un vantaggio nel gaming bilanciando rapidità di risposta e brillantezza. Grazie alla qualità d'immagine HDR 400 certificata VESA e al supporto di 1,07B colori su pannelli ad alte prestazioni con un'impressionante densità di pixel, questo monitor produce una luminosità, un contrasto e dei colori sorprendenti, con neri più profondi, ricchi e una tavolozza di tonalità vivaci.

Oltre alle sue capacità di immersione visiva, il Philips Evnia 27M2N5500 offre anche una frequenza di aggiornamento di 180 Hz, un basso input lag senza motion blur o ghosting che lo rendono ideale anche per i giochi più movimentati. Per un'esperienza gaming ancora superiore, questo monitor presenta diverse nuove funzioni: la sincronizzazione intelligente MBR (Motion Blur Reduction) abbinata a un MPRT di 0,5 ms e all'Adaptive-sync per ottenere immagini di gioco nitide e veloci. Per apprezzare ancora di più i dettagli senza sovraesposizione, Philips Evnia 27M2N5500 prevede lo ShadowBoost che migliora le scene scure per colpire meglio i bersagli, oltre che un mirino intelligente per una mira più precisa e un maggiore divertimento, assicurando agli utenti di non mancare mai più un solo bersaglio.

Creato pensando a giochi coinvolgenti e a prestazioni di alta qualità, il monitor Philips Evnia 27M2N5500 è dotato sia di funzioni specificamente adattate alle lunghe sessioni di gioco che all'uso quotidiano, il tutto con un design premiato con un Red Dot 2023 e un iF Design Award 2023. Il monitor include una serie di funzioni progettate per migliorare il benessere dell'utente e garantire un'esperienza più completa e confortevole. Oltre alla SmartErgoBase, che consente regolazioni complete a misura d'uomo (altezza, rotazione e inclinazione), questo monitor è dotato di modalità di gioco SmartImage ottimizzate per le sessioni prolungate, di nuove funzioni OSD e di un tasto di selezione del menu EasySelect per un rapido accesso al menu sullo schermo, nonché della modalità Low Blue per proteggere gli occhi da lunghi periodi di esposizione alla luce blu.

Con queste caratteristiche, il monitor da gioco Philips Evnia 27M2N5500 è la scelta perfetta per tutti coloro che desiderano migliorare le proprie capacità gaming o aggiornare il proprio setup con un monitor veloce e visivamente coinvolgente che porta ogni sessione di gioco al livello successivo.

Il monitor Philips Evnia 27M2N5500 sarà disponibile per l'acquisto a partire da maggio a un prezzo consigliato di €249,00.

