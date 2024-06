Trustpilot Transparency Report: 3,3 milioni di recensioni false rimosse nel 2023

Trustpilot, la piattaforma di recensioni dei consumatori a livello globale, ha pubblicato oggi il suo ultimo Transparency Report, evidenziando i suoi sforzi per mantenere la fiducia tra aziende e consumatori durante un anno record per le recensioni pubblicate sulla piattaforma.

Nel 2023 sono state pubblicate a livello globale su Trustpilot 54 milioni di recensioni, un aumento del 17% rispetto al 2022. Nel frattempo, oltre un milione di aziende sono state recensite, un quinto delle quali per la prima volta, aiutando i consumatori a prendere decisioni di acquisto informate.

Nonostante un aumento delle recensioni sulla piattaforma, la rimozione delle recensioni false è rimasta stabile anno su anno, con Trustpilot che ha rimosso il 6% delle recensioni totali sia nel 2023 (3,3 milioni) che nel 2022 (2,6 milioni). La maggior parte delle recensioni false è stata identificata dai sistemi di rilevamento automatizzato di Trustpilot, passando dal 68% nel 2022 all'82% nel 2023. Ciò è dovuto all'investimento continuo di Trustpilot in tecnologia e sistemi, inclusa l'Intelligenza Artificiale, per identificare automaticamente modelli comportamentali insoliti e anomalie analizzando centinaia di punti dati per rilevare recensioni che violano le linee guida della piattaforma.

La comunità attiva di recensori e aziende di Trustpilot ha anche svolto un ruolo chiave nel mantenere la fiducia. Entrambi i gruppi possono segnalare una recensione ai moderatori sulla piattaforma in qualsiasi momento se ritengono che violi le linee guida. Trustpilot fornisce anche una funzionalità di whistleblower per consentire alle persone di segnalare eventuali problemi in modo confidenziale.

Trustpilot ha adottato misure decisive nel 2023 per aiutare i consumatori a prendere decisioni informate su dove spendere i loro soldi. L'anno scorso Trustpilot ha pubblicato quasi 7.000 avvisi pubblici sui profili aziendali delle imprese che violavano le linee guida, più del doppio rispetto all'anno precedente, e ha emesso 46.000 avvisi alle aziende che violavano le linee guida.

Ciò ha portato Trustpilot a intraprendere anche azioni legali contro 10 aziende negli ultimi due anni, con tutti i danni ottenuti dai casi di successo donati a enti di beneficenza per i diritti dei consumatori come Citizens Advice nel Regno Unito. Allo stesso tempo, l'uso improprio tra i recensori non è stato tollerato, con Trustpilot che ha sospeso o bloccato l'accesso a 575.000 account di consumatori nel 2023 per aver violato ripetutamente le linee guida, come la pubblicazione di recensioni false o minacce alle aziende.

