Sisal lancia l’app Superenalotto e Giochi

La nuova app SuperEnalotto e giochi – disponibile sia per dispositivi iOS che Android – affianca e potenzia la possibilità di giocare in ricevitoria per offrire un’esperienza ancora più omnicanale al consumatore. Oltre a poter giocare al SuperEnalotto, al 10 e Lotto e ai Gratta e Vinci, sarà infatti possibile accedere a un’offerta completa di scommesse sportive e virtuali, Bingo, Giochi di Carte, Casinò e Slot in modo semplice, comodo e vantaggioso.

All’interno della nuova app, sarà possibile verificare comodamente le proprie giocate, i numeri vincenti e restare sempre aggiornati su iniziative speciali e gestire il proprio conto gioco attraverso un’unica applicazione, giocando dove e quando vuoi.

Inoltre, sono garantiti i più alti standard di sicurezza, in quanto la nuova app consente l’accesso con le più avanzate tecnologie di riconoscimento (Touch ID, Face ID e FingerPrint) e con la massima attenzione al trattamento dei dati personali, oltre a fornire informazioni e strumenti di gioco responsabile.

Con la nuova app, Sisal va a ribadire la sua capacità di innovare e digitalizzare e a confermare l’attenzione e l’impegno verso una strategia sempre più omnicanale: con la app SuperEnalotto e giochi sarà infatti possibile utilizzare la funzione “Verifica schedine” per controllare anche le ricevute di gioco rilasciate dalle ricevitorie e scoprire se è stata realizzata una vincita.

È possibile scaricare l’app SuperEnalotto e giochi:

· cliccando il link diretto sul sito mobile di Sisal.it oppure dallo store IOS.

L’app SuperEnalotto e giochi Sisal è gratuita: per giocare è necessario essere titolare di un conto gioco Sisal e avere almeno 18 anni.

