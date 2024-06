Verse Pro Color: arriva il nuovo ereader tascabile di PocketBook

È decisamente l’anno del colore per PocketBook, che con Verse Pro Color presenta al pubblico un nuovo ereader con pannello E Ink Kaleido 3, la tecnologia di riferimento per leggere libri, riviste e fumetti in formato digitale.

Lo schermo non è però l’unica novità di questo lettore elettronico, che eredita dal cugino Verse Pro il formato tascabile da 6”, perfetto per la lettura in mobilità, ma guadagna un nuovo processore quad core che lo rende ancora più scattante, regalando maggiore fluidità a ogni tipo di contenuto.

Con il processore raddoppia anche la RAM, che arriva a 1 GB, e cresce la capacità della batteria agli ioni di litio: 2100 mAh contro i 1500 mAh di Verse Pro, con un peso complessivo che scende leggermente rispetto al modello con schermo in bianco e nero, da 188 a 182 grammi.

Se si aggiungono l’impermeabilità di grado IPX8, il supporto agli audiolibri, con la possibilità di connettere cuffie e altri sistemi audio wireless tramite Bluetooth, connessione wifi nonché la funzione Text-to-Speech, che trasforma qualsiasi testo in una traccia audio, ecco servito un perfetto dispositivo per l'intrattenimento a 360 gradi.

Grande come un taccuino ma molto più versatile, Verse Pro Color può contenere migliaia di volumi, che si sfogliano comodamente tenendo il lettore in una sola mano, sfruttando lo schermo tattile o i pulsanti meccanici.

Lo schermo antiriflesso a colori E Ink Kaleido™ 3 raggiunge una risoluzione di 930 x 1240 pixel che diventano 1860 x 2480 pixel per le pagine in bianco e nero. Un effetto carta che non stanca mai la vista in ogni condizione di lettura.

A regolare la luminosità e la temperatura di colore dell'illuminazione frontale ci pensa poi la funzione SMARTlight, che permette di scegliere toni caldi o freddi per assicurare il miglior comfort di lettura in base alle condizioni di luce esterne.

E con un mese di carica della batteria si può partire serenamente per un viaggio senza portare con sé l’alimentatore. Nessun altro device potrebbe resistere così a lungo.





