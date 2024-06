Apple: ecco in anteprima watchOS 11 che offrirà un livello di personalizzazione senza precedenti

Apple ha mostrato in anteprima watchOS 11, con funzioni per Apple Watch che sfruttano la tecnologia all'avanguardia dei sensori, algoritmi avanzati e un approccio scientifico, per offrire informazioni molto utili su salute e fitness, e un livello di personalizzazione senza precedenti.

Apple Watch consente di misurare importanti parametri durante il sonno: frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, temperatura del polso, durata del sonno e livello di ossigeno nel sangue. Con watchOS 11, la nuova app Vitals consente di visualizzare rapidamente questi dati chiave per la salute e ottenere un quadro più completo, per gestire al meglio la propria salute. Apple Watch analizza questi parametri per consentire a chi lo usa di controllare lo stato di salute quotidianamente, vedere importanti parametri a colpo d’occhio e capire facilmente quando non rientrano nel tipico range dell'utente. È possibile ricevere una notifica quando due o più parametri non rientrano nel tipico range insieme ad un messaggio che indica in che modo le variazioni di questi parametri specifici potrebbero essere legate ad altri aspetti della vita dell’utente, ad esempio, cambiamenti di altitudine, consumo di alcol o patologie.

Inoltre watchOS 11, iOS 18 e iPadOS 18 offrono supporto aggiuntivo durante la gravidanza, rispecchiando i cambiamenti sulla salute fisica e mentale delle donne. Quando si indica uno stato di gravidanza nell’app Salute su iPhone o iPad, l’app Monitoraggio ciclo su Apple Watch mostrerà l’età gestazionale e consentirà di registrare i sintomi che vengono riscontrati con maggiore frequenza durante la gravidanza. L’utente sarà sollecitata a rivedere e modificare aspetti come la soglia per le notifiche sulla frequenza cardiaca elevata, dal momento che il battito cardiaco tende ad aumentare durante la gravidanza.

watchOS 11 introduce poi una funzione relativa ai carichi di allenamento, un modo utile e innovativo per misurare in che modo l’intensità e la durata degli allenamenti influiscono sul corpo nel tempo. Il carico di allenamento aiuta a capire lo sforzo a cui è stato sottoposto il corpo durante gli allenamenti nell’arco degli ultimi 7 giorni rispetto agli ultimi 28 giorni. Questi dati permettono di prendere decisioni informate e consapevoli ogni giorno, in particolare quando ci si prepara per un evento sportivo come i 5000 metri piani, una gara ciclistica o una maratona.

Apple Fitness+ è stata riprogettata in iOS 18, iPadOS 18 e tvOS 18 per aiutare l’utente a sfruttare al massimo il suo ricco catalogo, ottenere la giusta motivazione e restare al passo con la routine di allenamento. Gli aggiornamenti includono uno spazio For You, gli spazi Explore e Library, funzioni di ricerca e premi ottimizzati.







Per aiutare le persone a restare in contatto e a sentirsi al sicuro, la funzione “Tutto bene” diventa ora disponibile su Apple Watch, anche durante gli allenamenti. Se l’utente decide di fare una corsa la mattina presto o trascorrere la serata in palestra, può accedere a questa funzione direttamente dall’app Allenamento così amici e familiari potranno tenere d’occhio quando termina la sessione. Come su iPhone, è possibile anche avviarla da Messaggi.

Anche l’app Traduci arriva su Apple Watch, consentendo a chi la usa di accedere a traduzioni per le 20 lingue supportate, direttamente dal polso. Con la nuova intelligenza della Raccolta smart, Apple Watch può suggerire automaticamente il widget dell’app Traduci quando l’utente viaggia in un Paese dove si parla una lingua diversa da quella impostata su Apple Watch. Inoltre, l'app Traduci ora mette a disposizione la funzione romanizzazione, che suggerisce la pronuncia per le lingue che usano l’alfabeto latino.

Infine, ora è possibile usare il gesto doppio tap per scorrere all’interno di qualsiasi app, per esempio Messaggi, Calendario o Meteo, e interagire in modo ancora più intuitivo con Apple Watch usando una mano sola.

L’app Allenamento offre ancora più tipologie di workout che tengono traccia della distanza percorsa sfruttando i potenziamenti del posizionamento GPS, inclusi calcio, football americano e australiano, hockey su prato, lacrosse, sci (discesa e fondo), snowboard, golf, canottaggio e altri. Inoltre, è possibile vedere il percorso per ancora più tipi di allenamento.

Ora è possibile usare gli allenamenti personalizzati per le sessioni di nuoto in piscina: l’utente può personalizzare un allenamento a intervalli con il supporto per più fasi di allenamento e recupero, mentre il feedback aptico segnala quando è ora di passare all’intervallo successivo. In ogni allenamento personalizzato, la nuova vista Up Next mostra ciò che rimane dell’intervallo attuale e un’istantanea del prossimo intervallo.

Mappe di Apple offre percorsi di trekking in tutti i parchi nazionali degli Stati Uniti; si possono salvare su Apple Watch per accedervi offline e ottenere indicazioni passo passo anche se si lascia a casa il proprio iPhone. Inoltre, è possibile creare itinerari di camminata personalizzati nell’app Mappe su iPhone e salvarli per accedervi in un secondo momento su Apple Watch.

Il riepilogo delle notifiche verrà trasferito grazie a Apple Intelligence da iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max a Apple Watch.

Per chi partecipa all’Apple Developer Program, la developer beta di watchOS 11 è disponibile da oggi su developer.apple.com. La beta pubblica sarà invece disponibile per gli utenti watchOS il prossimo mese su beta.apple.com. watchOS 11 sarà disponibile in autunno come aggiornamento software gratuito per Apple Watch Series 6 o modelli successivi abbinati a un iPhone Xs o modelli successivi con iOS 18. Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche, in tutte le lingue o su tutti i dispositivi.

La gestione ottimizzata dei biglietti migliora le informazioni fornite all’utente sui biglietti in Apple Wallet, includendo dati come l’orario di apertura di un evento o l’ora di inizio di un spettacolo. All’inizio di un evento verrà avviata un’attività in tempo reale che mostrerà all’utente i posti riservati e altre informazioni importanti nella parte superiore della Raccolta smart.

Grazie a Tap to Cash è possibile inviare e ricevere Apple Cash avvicinando Apple Watch al dispositivo Apple Watch o iPhone di un’altra persona.

