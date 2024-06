Pagamenti digitali: arriva in Italia SOLO Lite, il nuovo POS SumUp con connessione Bluetooth

SumUp ha annunciato il lancio della sua ultima novità di prodotto. Si tratta del POS Solo Lite, disponibile per gli esercenti di Francia, Germania, Italia, Irlanda e Paesi Bassi. Solo Lite è stato progettato per offrire a piccole imprese e commercianti una soluzione di pagamento conveniente, portatile, affidabile e di facile utilizzo. Con un costo una tantum di 39 euro e una piccola commissione su tutte le transazioni, Solo Lite è il dispositivo ideale per piccoli e medi business.

Solo Lite consente di accettare tutte le principali tipologie di carte e di pagamento e presenta tutte le funzioni di cui un esercente ha bisogno per accettare pagamenti digitali nel quotidiano:

Connettività bluetooth con gli smartphone per lavorare sia in trasferta, che in negozio.

Schermo Corning Gorilla resistente e duraturo e batteria di lunga durata (in grado di effettuare più di 1000 transazioni con una sola carica), per rispondere a qualsiasi esigenza della giornata;

Possibilità di monitorare le vendite, emettere rimborsi e tenere traccia delle performance aziendali tramite l’App di SumUp;

Pagamenti in 24 ore e possibilità di gestire e spendere i guadagni direttamente con il Conto Aziendale di SumUp.

Le potenzialità e i diversi utilizzi di Solo Lite sono applicabili a una vasta gamma di settori e attività, che vanno dalla vendita al dettaglio fino all’hospitality. Inoltre, la portabilità e la lunga durata della batteria lo rendono una soluzione ideale anche per i food truck, i chioschi per le bibite, i commercianti ambulanti e per tutti gli altri business che operano in mobilità.

