Estate smart: i consigli di CertiDeal per mantenere lo smartphone fresco

Evitare l’esposizione diretta al sole

: i cellulari non amano l’abbronzatura! Durante le giornate molto calde, è bene tenere il telefono all’ombra per proteggere lo schermo dai danni UV e prevenire l’accumulo di calore. In linea di massima i dispositivi resistono a una temperatura compresa tra i -20° e i 45°, ma è sempre meglio non avvicinarsi a nessuno dei due estremi.